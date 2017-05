Pirmais starptautiska līmeņa "Hakathon" Vidzemes Augstskolā

Vidzemes Augstskolā no 28. līdz 30.aprīlim norisinājās pirmais starptautiskais "Hackathon" Baltijas valstīs. Pasākumu vadīja un virtuālās realitātes profesionālis no ASV Tronds Nilsens. Pasākumu sadarbībā ar Vidzemes Augstskolu rīkoja tehnisko inovāciju uzņēmumi "Overly" un "Anatomy next".

"Hackathon" ir pasākums, kurā dažādu tehnisko jomu speciālisti vienas diennakts vai 48 stundu laikā kopīgi rada inovāciju. Kā uzsver virtuālās jomas profesionālis Tronds Nilsens "Hakathon" galvenais mērķis nav izgudrot ko pilnīgi jaunu, bet gan sastrādāties ar nepazīstamiem speciālistiem, apmainīties ar idejām un zināšanām, jo tas ir pamats dažādām jaunām sadarbībām un biznesa idejām. Reklāma Pasākums pulcēja 31 dalībnieku no Latvijas un kaimiņvalstīm. Viens no pasākumā pārstāvētajiem uzņēmumiem bija Anatomy next, kas pēc uzņēmuma biznesa attīstības vadītāja Reiņa Znotiņa stāstītā strādā pie jaunas virtuālās realitātes brillēm, kas palīdzētu medicīnas studentiem. Tehnoloģija pašreiz tiek testēta septiņās universitātēs Eiropā un ASV. Ar tehnoloģijas palīdzību iespējams padziļināti izprast cilvēka anatomiju, tā palīdz redzēt cilvēka ķermeni caur 3D. Tā kā medicīnas studenti mācās anatomiju griežot līķus un vairumā gadījumu cenšas izprast cilvēka uzbūvi iztēlojoties, jaunā inovācija varētu pilnībā pārveidot medicīnas izglītību un atvieglot mācīšanās procesu. Rudenī plānots noslēgt finansiālus darījumus par jauno produktu. Kā stāsta R. Znotiņš Eiropas un ASV tirgus pašreiz ir pirmspējīgākais priekš mums, bet neizslēdzam nevienu tirgu. "Hakathon" piedalījās arī grafiskie dizaineri, ViA studenti un citi tehniskie speciālisti. Pasākumā komandās tika izstrādāti dažādi projekti, galveno balvu – 500 eiro vērto dāvanu no Accenture ieguva "MorphoVR" radītāji, kuru tehnoloģija atvieglo ķīniešu valodas mācīšanos, izmantojot to, iespējams virtuālajā realitātē zīmēt ķīniešu hieroglifus. Simpātiju balvas saņēma arī divas komandas, kuras strādāja pie virtuālo spēļu veidošanas – "Bearpong" un "Safe drunk".