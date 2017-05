Valmieras jaunie vecāki apvienojās "Lielajā ratu pastaigā"

Ģimenes dienas ietvaros sestdien, 13. maijā, Valmierā norisinājās Lielo ratu pastaiga. Jauno vecāku ratu pastaigā piedalījās aptuveni 55 māmiņas. Kopīgais gājiens bija no Vecpuišu parka līdz Pūriņu skolai, kur notika teātra studijas "Spēlīte" izrāde un pikniks.

Pasākums notika jau ceturto gadu. Mērķis - pievērst sabiedrības uzmanību jaunajām ģimenēm, kuras ir jārespektē. "Šis gājiens liek arī pašvaldībai padomāt, vai pilsēta ir pielāgota jaunajiem vecākiem ar ratiņiem. Pirms trīs gadiem kopā ar Babyroom devāmies testēt, cik labiekārtota ir Valmiera, noskaidrojām, ka pilsēta priekš vecākiem ar ratiņiem ir diezgan draudzīga," stāsta Pūriņu skolas vadītāja, pasākuma iniciatore Arta Masele.

Pasākuma ideja ir aizgūta no Māmiņu kluba. Pirms četriem gadiem Māmiņu klubā izskanēja ideja par kopīgām ratu pastaigām. No tā laika arī Valmierā ir sava Lielo ratu pastaiga. "Mums arī sanāk mazs festivāls. No sākuma ejam kopīgā gājienā, tad fotografējamies, ēdam pankūkas, skatāmies bērnu iestudēto izrādi," par pasākuma norisi stāsta A. Masele.

"Pastaigā izlēmu iet, jo šis ir labs veids kā iepazīties ar citām māmiņām. Iespēja padalīties pieredzē un uzzināt ko jaunu," stāsta Maija Lāce, māmiņa sešus mēnešus vecam bērniņam. Pastaigas dalībnieki bija īpaši gatavojušies šim notikumam. Pasākumā piedalījās māmiņas ar kopīgiem koši sarkaniem t-krekliem, uz kuriem bija manāma uzdruka "Foršākās Valmieras māmiņas". Salasījies bija bariņš septembrī dzimušo bērnu, par ko liecināja uzraksts pie ratiem "Septembrēni 2016".

Katrs pastaigas dalībnieks saņēma Bella happy un Weleds produkcijas paraugus. Tāpat tika sarūpēti ziedojumi trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm.

Pēc gājiena dalībnieki varēja doties uz citiem pasākumiem, kas bija veidoti ģimenes dienas ietvarā. Bija sagatavota plaša pasākumu programma gan vecākiem, gan jauniešiem.