Raidījums: Jēkabpilī rēķina, kā vēlēšanās iegūt vairāk balsu ar «satelītiem»

Jēkabpilī pirms vēlēšanām krietni rēķināts, kā iegūt vairāk deputātu balsu, kas varētu strādāt vienā komandā, ziņo Latvijas Televīzijas raidījums «de facto».

Jēkabpils jau divdesmit gadus jeb piecus sasaukumus ir viena vadītāja – Leonīda Salceviča (Jēkabpils reģionālā partija) rokās. Šoreiz vēlētāju svaru kausos likti desmit saraksti. Vairāki no tiem gan ir tikai vadošo partiju satelīti.

No republikas līmeņa pilsētām Jēkabpils ir mazākā. Tajā dzīvo apmēram 24 tūkstoši iedzīvotāju. Uz vēlēšanām atnāk nepilna puse. Salīdzinoši nelielais iedzīvotāju skaits ļāvis vietējiem politiķiem ķerties pie matemātikas formulām. Aprēķins ir vienkāršs – lai iekļūtu domē, saraksta pirmajam numuram nepieciešamas aptuveni 350 balsis.

Līdz ar to, lojālu personu startēšana atsevišķos sarakstos var palielināt kopējo ietekmi domē. Un tas ir daudz vienkāršāk nekā, piemēram, vienam sarakstam izcīnīt vismaz piecas un vairāk vietas.

Piemēram, ar Salceviča gādību Jēkabpils politikā ienākušais Nikolajs Anuškevičs, kas vēl šajā pavasarī bija Jēkabpils reģionālās partijas valdē, vēlēšanās startē jau ar Latgales partijas sarakstu.

«Es izvērtēju visus plusus un mīnusus, visu, visu un es viņam teicu – tu mums esi valdē, bet es tev vairāk par piekto, sesto vietu sarakstā nevaru dot. Jo citi ir vairāk pelnījuši. Un puisis saprata to, un viņš sevi iezīmēja sevi kā mazo, lokālo līderi. Viņš 4 gadu laikā ir sevi pierādījis, viņam ir savs vēlētāju loks, un viņš nosprieda, ka viņš ir gatavs iet zem cita saraksta un startēt atsevišķi,» saka Salcevičs.

Anuškeviča sarakstam kā otrais numurs piesaistīts basketbola kluba «Jēkabpils» spēlētājs Rinalds Sirsniņš, kuru pilsētā zina gandrīz katrs. Šī basketbola kluba vadībā ir vairāki domes pozīcijas deputāti. Bet no pašvaldības klubs saņem aptuveni 100 000 eiro dotāciju.

Savukārt Salceviča vietnieks, kas bija ievēlēts no «Vienotības», bet pēc tam ilgstoši bijis bez partijas - Aivars Kraps, izraudzījis sarakstu «Gods kalpot mūsu Latvijai» un ir tā pirmais numurs. «Mēs strādājam roku rokā [ar Jēkabpils reģionālo partiju], komanda šajā sasaukumā ir veiksmīga. Bet ne jau viss ir tik gludi un saskanīgi kā izskatās uz malu. (..) bet jā, ja paskatās, tad mums programmas ir līdzīgas,» saka Kraps.

Visticamāk taktisks gājiens ir arī uzņēmēja Mārtiņa Sviļa kandidēšana no Latvijas Reģionu apvienības. Iepriekšējās vēlēšanās viņš kopā ar Aigaru Nitišu startēja no Latvijas Zaļās partijas. Nitišs joprojām ir Zaļās partijas saraksta līderis.

«Paldies dievam, ka bija partija, kas vēl nebija pieteikta Jēkabpilī uz šīm vēlēšanām, un nodaļas līdz šim nav bijis. Mums bija tā iespēja salīdzinoši viegli izveidot jaunu sarakstu,» atzīst Svilis.

Svilis saka - viņš veido sarakstu ar jauniem cilvēkiem. Taču novērojis, ka bijis grūti piesaistīt cilvēkus, kuri strādā valsts vai pašvaldību iestādēs. Asumiņu šajās vēlēšanās piedod partijas «KPV LV» starts Jēkabpilī, kuri uzskata, ka ir vienīgie, kas nostājušies pret līdzšinējo varu. «Mums mutiski tiek iespaidoti kandidāti, šobrīd viens jau atteicās kandidēt. Jauc laukā mūsu tikšanās, un darba devēji mutiski brīdina par iespējamu darba attiecību pārtraukšanu,» saka «KPV LV» Jēkabpils saraksta līderis Kaspars Ģirģens.

Viņi kā savu ideju un pienesumu nosauc cīņu par godīgāku iepirkumu norisi. Kopumā lielākā daļa partiju programmas ir samērā līdzīgas, liekot uzsvarus uz dažādiem būvprojektiem, atkritumu saimniecības sakārtošanu un dažādiem citiem labumiem.

Šobrīd Jēkabpils domē strādā 13 deputāti, kas ievēlēti no sešiem partiju sarakstiem – Jēkabpils reģionālās partijas, «Vienotības», Latvijas Zemnieku savienības un «Saskaņas», kas veido koalīcijas kodolu, kā arī viena deputāte no Nacionālās apvienības un divi no Latvijas Zaļās partijas, kas šai domē veido opozīciju.

