"Saulkrasti Jazz Festival" atzīmēs 20. jubileju

Valmiera, 23.maijs, LETA. Svinot džeza mūzikas festivāla "Saulkrasti Jazz Festival" 20. jubileju no 17. līdz 22.jūlijam Saulkrastos uzstāsies afro džeza ģitārists Džimmijs Dludlu no Mozambikas, aģentūru LETA informēja festivāla pārstāve Gita Deniškāne.

Četrus vakarus pēc kārtas uz "Saulkrasti Jazz Festival" skatuves kāps tādi mākslinieki, kā Šārona Klārka no ASV un vokāliste no Kotdivuāras – Sesila Vernija, kura uzstāsies kopā ar Raita Ašmaņa vadīto "Jelgavas Big Band" un klausītājiem piedāvās Ellai Ficdžeraldai veltītu koncertprogrammu. Tāpat festivālā uzstāsies mākslinieki no Eiropas – Antons Gorbunovs ar grupu (Krievija), trio no Zviedrijas "LSD Trio", Matilda Leko kopā ar grupu "Blue Circle" (Vācija), "Walk Away" (Polija), "The Ditties" no kaimiņvalsts Lietuvas un citi.

"Saulkrasti Jazz Festival" vienmēr kā prioritāti ir izvirzījis jauno mūziķu izglītošanu. Tādēļ arī jubilejas gadā neizpaliek meistarklases pie pieredzējušiem džeza mūzikas māksliniekiem. Meistarklases ik gadu tiek piedāvātas šādiem jaunajiem mūziķiem: ģitāristiem, bundziniekiem, basģitāristiem, taustiņinstrumentālistiem, pūšaminstrumentālistiem un vokālam. Šogad pasniedzēju lomā iejutīsies un vairākas dienas nodarbības pasniegs iepriekš pieminētie, pasaulē atzītās poļu fusion grupas "Walk Away" mūziķi.

Reklāma

"Divdesmit gadi – tas ir cienījams vecums festivālam un šajā laikā ir noticis daudz nozīmīga Latvijas džeza nozarē. Divdesmit gadu laikā Saulkrastu Jazz Festival ir piedalījušies simtiem izcilu džeza mūziķu no visas pasaules. Festivāls savās meistarklašu nometnēs ir izaudzinājusi veselu džeza mūziķu paaudzi, kas šobrīd sniedz koncertē ne tikai Baltijā, bet arī Eiropā un citviet pasaulē. Šī gada festivāls būs neizmirstams. Šogad mēs svinam džeza mūzikas kultūru Latvijā un aicinām ikvienu, kam sirdij tuvs džezs, svinēt kopā ar mums!" tā festivāla "Saulkrasti Jazz Festival" direktors Raimonds Kalniņš.

"Saulkrasti Jazz Festival" pirmo reizi norisinājās 1997.gadā un tas joprojām reizi gadā uz nedēļu vienuviet pulcina visa vecuma džeza mūzikas cienītājus. Festivāla programma ir unikāla, jo tā sastāv no četrām būtiskām daļām: jauno džeza izpildītāju nometnes, konkursa – Baltijas Bundzinieku Līga, ikvakara koncerta un festivāla galā koncerta.

1997.gadā "Saulkrasti Jazz Festival" bija zināms kā Baltijas Bundzinieku Līga, bet tikai nākamajos gados tai klāt pievienojās meistarklašu nometne, ikvakara koncerti un "Jam Session". Baltijas Bundzinieku Līga pastāv joprojām un tajā ik gadu, demonstrējot savu meistarību, tiek noskaidrots labākais un prasmīgākais jaunais bundzinieks Baltijā. Baltijas Bundzinieku Līga ir tradīcija, kas ne tikai ļauj novērtēt Baltijas bundzinieku līmeni un motivēt talantīgākos, bet arī ir labi apmeklēts un aizraujošs pasākums skatītājiem.