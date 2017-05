Uz Ceriņu svētkiem Dobelē no Rīgas dosies speciāls vilciens

Jelgava, 24.maijs, LETA. 27.maijā uz Ceriņu svētkiem Dobelē tiks nodrošināts īpašs vilciens no Rīgas, aģentūru LETA informēja Dobeles pilsētas nama kultūras darba menedžere Sandra Ķiņķere.

Plkst.10.48 no Rīgas uz Dobeli un vakarā plkst.21.20 atpakaļ uz Rīgu dosies Ceriņu vilciens. Plkst.12.10 Ceriņu autobuss kursēs no Dobeles autoostas uz Ceriņu dārzu un plkst.20.30 no Ceriņu dārza uz autoostu, skaidroja Ķiņķere.

Plkst.18 Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Dārzkopības institūta dārzā, kur atrodas lielākais ceriņu stādījums Latvijā, kā arī viena no plašākajām ceriņu kolekcijām pasaulē, skanēs klasiskās mūzikas koncerts "Klasika ceriņos" ar skaistākajām operu ārijām un neopolitāniešu mīlas dziesmām un liriku. Melodisko un krāšņo mūziku izpildīs Kristīne Zadovska, Miervaldis Jeņčs, Jūlija Vasiljeva, Laura Grecka, Mihails Čuļpajevs, Kalvis Kalniņš, Latvijas Nacionālā Simfoniskā orķestra mūziķu grupa Raimonda Ozola vadībā, bet pie klavierēm būs pianiste Laila Holberga, aģentūru LETA informēja institūta pārstāve Lana Janmere.

Savukārt 28.maijā plkst.12 dārzā viduslaiku un renesanses dejas ziedošajos ceriņos dejos Seno deju grupa "Ballare".

Selekcionāra Pētera Upīša piemiņas muzejā līdz oktobrim aplūkojama Māra Subača izstāde "Domu dārzs".

Jau vēstīts, ka no 26.maijam līdz 28.maijam Dobelē svinēs Ceriņu svētkus, kas šogad būs veltīti Dobeles 100 gadu jubilejai.

Svētki sāksies 26.maijā ar Dobeles, Auces, Tērvetes novadu bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņu lielkoncertu Ķestermeža estrādē.