Gulbenes novadā notiks Dziesmu diena "BrāliBrāli, skani tāli!"

Rīga, 26.maijs, LETA. Gulbenes novadā šodien notiks Vidzemes skolēnu Dziesmu diena "BrāliBrāli, skani tāli!", aģentūru LETA informēja Gulbenes novada domes pārstāve Gunta Krevica.

Šajā dienā kopā sadziedāsies 825 koru dalībnieki no Ādažiem, Alūksnes, Babītes, Gulbenes, Ķekavas, Lubānas, Madonas, Ogres, Smiltenes novadiem, no Jelgavas, Limbažiem, Ogres, Strenčiem, Valmieras, Valkas un Rīgas. Svētkos piedalīsies arī divi skolēnu pūtēju orķestri no Gulbenes un Madonas.

No plkst.11.30 līdz 12 paredzēta svētku atklāšana pie Gulbenes kultūras centra. No plkst.12 līdz 13.30 būs aktivitātes koru dalībniekiem, bet plkst.18 notiks svētku koncerts "BrāliBrāli, skani tāli!" Lejasciema estrādē.

No plkst.20 līdz 22 notiks Dziesmu dienas dalībnieku un koncerta apmeklētāju sadziedāšanās un sadancošanās kopā ar Gulbenes novada vidusskolu vokāli instrumentālajiem ansambļiem.