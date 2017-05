Alūksnē sāk darbus pie eksplozijā cietušā nama atjaunošanas

Alūksnes novada pašvaldība un tās kapitālsabiedrība SIA «Alūksnes nami» veikusi starpstāvu un pamatu nostiprināšanas darbus, kā arī novākusi būvgružus daudzdzīvokļu namā Torņa ielā 15, kur pagājušā gada septembrī notika propāna gāzes eksplozija, informēja Alūksnes novada pašvaldības pārstāvis.

Pašvaldība pasūtījusi Torņa ielas 15.nama tehniskā stāvokļa novērtēšanu un mudinājusi nama iedzīvotājus izveidot mājas padomi, kā arī iesaistījās dzīvojamās platības meklēšanā ģimenēm, kuras eksplozijas dēļ zaudēja mitekļus.

Cietušajiem ir nodrošināti pagaidu mājokļi Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcā un SIA «Alūksnes nami» dienesta viesnīcā un piešķirts vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā, kā arī piedāvāti psihologa pakalpojumi.

Vēl pašvaldība organizē un ir piešķīrusi finansējumu ēkas atjaunošanas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai, un jau notiek projekta izstrāde.

Iedzīvotāji savos dzīvokļos varēs atgriezties, kad atbilstoši būvprojektam cietusī ēkas daļa tiks rekonstruēta un to atzīs par drošu dzīvošanai. Par to, kad tieši tas notiks, varēs lemt un tas būs atkarīgs no ēkas atjaunošanas būvprojekta, pēc kura varēs paredzēt provizoriskās atjaunošanas izmaksas.

Kā informē mājas padomes dalībnieki, tā norobežojas no izskanējušā viedokļa, un tas nevar tikt uzskatīts par mājas iedzīvotāju kopējo viedokli.

LETA jau vēstīja, ka 2016.gada 3.septembra vakarā kādā daudzdzīvokļu ēkā Alūksnē, Torņa ielā 15, notika propāna gāzes sprādziens, pēc kura no vienas mājas daļas tika evakuēti 15 dzīvokļu iemītnieki. Sprādzienā cieta viens cilvēks.

Ēkā kopumā ir 75 dzīvokļi.

