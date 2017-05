«Kurzemes Vārds» vērsīsies tiesībsargājošajās iestādēs saistībā ar laikraksta identitātes izmantošanu «melnajā» PR kampaņā

Liepājas reģionālā laikraksta «Kurzemes Vārds» izdevējs sagatavojis iesniegumu tiesībsargājošajām iestādēm saistībā ar neatļautu laikraksta identitātes izmantošanu melnajā PR kampaņā, informēja SIA «Kurzemes Vārds» valdes priekšsēdētājs Ints Grasis.

Pēdējās dienās daudzi liepājnieki savās pastkastītēs saņēmuši uz astoņām lapaspusēm drukātu materiālu, kas ir vizuāli ļoti līdzīgs laikrakstam «Kurzemes Vārds». Šī materiāla nosaukums ir «Par ko nekad nestāstīs «Kurzemes Vārds»» ar norādēm, ka tas esot ekskluzīvs bezmaksas speciālizlaidums. Tajā publicēti Liepājas mēru Uldi Sesku (Liepājas partija) un Liepājas pašvaldības darbu kritizējoši materiāli.

Kā uzsver «Kurzemes Vārda» valdes priekšsēdētājs, šis izdevums, kas vizuāli ļoti atgādina «Kurzemes Vārdu», nav redakcijas sagatavots un «tam nav nekā kopīga ar žurnālistiku.»

Reklāma

«Mūs kā laikrakstu ar gandrīz 100 gadu vēsturi uztrauc tas, ka tiek izmantota mūsu identitāte - «galva» ir maksimāli pietuvināta oriģinālam. Arī šrifti un fonti, rubriku un sleju izkārtojums ir ja ne viens pret vienu, tad katrā ziņā maksimāli pietuvināti mūsu laikraksta stilam. Tas ir bīstams precedents, un nebūtu pieļaujams, ka nākotnē līdzīgi tiktu izmantota, piemēram, laikrakstu «Diena» vai «Latvijas Avīze» identitāte,» atzina Grasis.

Laikraksta izdevējs sagatavojis iesniegumu ne vien Latvijas Preses izdevēju asociācijai, norādot uz bīstamu precedentu, bet plāno arī vērsties ar iesniegumu par «Kurzemes Vārda» identitātes neatļautu izmantošanu arī Valsts policijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, Satversmes aizsardzības birojā, Drošības policijā, Ģenerālprokuratūrā un Tiesībsarga birojā.

Materiālā «Par ko nekad nestāstīs «Kurzemes Vārds»», kas izplatīts gan drukātā, gan elektroniskā formātā, publicēta arī saruna ar tā veidotāju Reini Točelovski, kurš, pēc paša teiktā, pārstāv demokrātijas veicināšanas fondu «Liepājas balss», kurai izveidota arī sava «Facebook» lapa.

Oficiāli gan šāda organizācija nemaz nav reģistrēta. Lai gan publiskajā telpā izskanējis pieņēmums, ka Točelovskis saistīts ar sociāldemokrātisko partiju «Saskaņa», viņš pats aģentūrai LETA noliedza jebkādu saistību ar «Saskaņu» vai kādu citu politisko spēku.

Viņš apgalvo, ka visus šī materiāla sagatavošanas un izplatīšanas izdevumus, kas kopumā nepārsniedzot 1000 eiro, esot sedzis pats no savas kabatas. Viņš gan piebilda, ka esot ticies ar visiem Liepājas opozīciju pārstāvošajiem politiskajiem spēkiem, un vienīgā palīdzība, ko sniedz opozīcijas partijas, esot informatīva rakstura - oponenti palīdzot izgaismot problēmas, kuras Liepājā būtu jārisina. Nekādu finansiālu ieguldījumu neviens politiskais spēks neesot sniedzis.

«Redzot, kādā veidā tiek atspoguļota informācija Liepājas reģionālajos medijos, rodas iespaids, ka tie nav gluži objektīvi un neatkarīgi. Par daudzām problēmām netiek runāts, un informācija nereti ir vienpusīga, par labu Liepājas mēram Uldim Seskam. Es vēlos parādīt medaļas otru pusi. Lai arī es neesmu žurnālists, tādā veidā vēlos paust savu pilsonisko pozīciju,» apgalvoja Točelovskis.

«Tie ir absolūti meli,» vienpusīgas informācijas sniegšanu laikrakstā noliedza «Kurzemes Vārda» valdes priekšsēdētājs Grasis. «Jebkurš, palasot mūsu izdevumu arhīvā, var pārliecināties, ka esam objektīvi rakstījuši arī par tām problēmām, par kurām runā Točelovskis.» Savukārt komentējot Točelovska apgalvojumus par viņa politisko neatkarību, Grasis norādīja: «Protams, es nevaru apgalvot, ka kāds viņam par to maksā, taču interesanti, ka tieši pirms vēlēšanām uzrodas tāds taisnības cīnītājs un altruists.»

Saeimas deputāts un «Saskaņas» Liepājas mēra amata kandidāts Valērijs Agešins noliedza jebkādu «Saskaņas» saistību ar Točelovski un viņa veidoto izdevumu.

«Man ļoti grūti komentēt, kāds ir šī izdevuma saturs, jo es neesmu to lasījis, tikai «garāmejot» redzējis to internetā. Tas nav mūsu partijas izdevums un mēs par to neesam maksājuši,» apgalvoja Agešins. Ar Točelovski Agešins esot ticies tikai vienu reizi - maija sākumā viņi nejauši esot satikušies Vecrīgā. «Točelovskis man pastāstīja par situāciju Liepājā. Kritizēja Liepājas domi par to, ka viņa radu bizness Liepājā cietis Liepājas domes pieņemto lēmumu dēļ,» norādīja Agešins.

Tāpat Točelovskis esot asi kritizējis arī «Saskaņu» par to, ka tā savās rindās savulaik uzņēmusi pašreizējo Liepājas vicemēru Juriju Hadaroviču, kurš pēc tam no «Saskaņas» ticis izslēgts. «Nekādas konsultācijas ar Točelovski mums nav bijušas. Nerunājot par to, ka Točelovskis nav mūsu partijas biedrs, viņš nav pat mūsu atbalstītājs,» apgalvoja Agešins.

Pašvaldību vēlēšanas Latvijā notiks jūnija pirmajā sestdienā. Vēlēšanām Liepājā ir iesniegti 10 kandidātu saraksti.