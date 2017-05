Pils salā Jelgavā turpmāk drīkstēs ierīkot tūrisma infrastruktūras objektus

Jelgavā, Pils salā, turpmāk ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju drīkstēs ierīkot publiski pieejamus tūrisma infrastruktūras objektus, šodien nolēma valdība. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos «Dabas lieguma «Lielupes palienes pļavas» individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi».

VARAM skaidro, ka grozījumi vajadzīgi, jo kopš Lielupes palienes pļavas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu stāšanās spēkā ir pieņemti jauni MK noteikumi par aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzību un izmantošanu.

Turklāt pašreiz dabas liegumā ir noteiktas divas funkcionālās zonas - dabas lieguma zona un neitrālā zona. Veicot teritorijas apsekošanu secināts, ka noteiktais funkcionālais zonējums dabas lieguma teritorijā ne visur atbilst tā lietošanas un izveidošanas mērķim. Lieguma funkcionālajā zonā divās atsevišķās vietās nav sastopamas tādas bioloģiskās vērtības, kurām būtu vajadzīgs tāds aizsardzības režīms, kāds tas ir noteikts lieguma funkcionālajai zonai.

Reklāma

Viena no šādām teritorijām ir Jelgavā, Pils salā. Pils salas ielai 5 pieguļošā teritorijā 1900 kvadrātmetru lielā platībā nav konstatēti Latvijā īpaši aizsargājami biotopi, īpaši aizsargājamas un retas sugas un Eiropas Savienības (ES) aizsargājamies biotopi. Attiecīgi secināts, ka šī teritorija ir piemērota apsaimniekošanas pasākumiem un infrastruktūras objektu papildinājumiem.

Turklāt secināts, ka Pils salas dabas lieguma teritorijā, pieaugot ikgadējam apmeklētāju skaitam, paaugstinās antropogēnā slodze uz dabas lieguma teritoriju, un, lai to izlīdzinātu, jāveic papildus apsaimniekošanas pasākumi un jāievieš infrastruktūras papildinājumus. Pils salas apmeklētāju skaita pieaugums ir lielā mērā saistīts ar savvaļas zirgu apskati, kas izmitināti šajā teritorijā kopš 2008.gada.

VARAM norāda, ka, konsultējoties ar Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas speciālistiem un Jelgavas pilsētas domes speciālistiem, pieņemts lēmums Pils salas infrastruktūras objektus papildināt ar dabas taku, informācijas stendu, skatu platformu, informācijas centru, atpūtas vietu, sabiedrisko tualeti, zirgu barības novietni, auto stāvlaukumu, zirgu novietni plūdu un ziemas periodam.

Lai šajā teritorijā būtu iespējams ieviest minētos infrastruktūras papildinājumus, mainīts tās zonējums no dabas lieguma zonas uz neitrālo zonu. Minētie tūrisma infrastruktūras objekti nav ietverti Plānā. Jāņem vērā, ka ne visus apsaimniekošanas pasākumus un infrastruktūras objektus, varēja pilnībā paredzēt un iekļaut Plānā, kad to izstrādāja (2006. gadā).

Vienlaikus, lai novērstu situāciju, kad infrastruktūras objekti dabas lieguma teritorijā tiktu ierīkoti nekontrolēti, noteikumos iekļauts punkts, kas paredz, ka visā dabas lieguma teritorijā bez Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskas atļaujas aizliegts ierīkot publiski pieejamus tūrisma infrastruktūras objektus.

Otra vieta, kur mainīts funkcionālais zonējums no dabas lieguma zonas un neitrālo zonu, ir daļa no zemes vienības, kas atrodas Lielupes otrā krastā, un iepriekš tikusi izmantota kā mazdārziņu teritorija, un līdz ar to nav atbilstoša dabas lieguma zonas funkcionālajam mērķim

Saistītie raksti