Iepriekšējās balsošanas iespēju Vienības nama iecirknī Daugavpilī izmantojuši 57 vēlētāji

Daugavpilī, 159.vēlēšanu iecirknī Vienības namā, iepriekšējās balsošanas iespēju šodien izmantojuši 57 vēlētāji, pastāstīja vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Ilga Lauska.

Viņa norādīja, ka novērota patīkama vēlētāju aktivitāte un šodien no aptuveni 3000 iecirknī reģistrētajiem vēlētājiem balsi atdevuši 57. Vēlēt ieradušies bija gan jaunieši, gan vecāka gada gājuma cilvēki.

Kāds no vēlētājiem atzinies, ka izvēlējies balsot jau šodien, jo vēlēšanu dienā sestdien plāno doties zvejā. Savukārt kāda gados vecāka kundze nav zinājusi, kā pareizi jābalso, un taujāsi, vai urnā jāliek visi saraksti. Pēc vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu paskaidrojumiem kundze nobalsojusi.

Reklāma

Kopumā pirmā diena, kad vēlētājiem bijusi iespēja balsot, šajā iecirknī aizvadīti mierīgi un bez starpgadījumiem.

Kā ziņots, pašvaldību vēlēšanās iespējams atdot balsot arī iepriekš. Šodien to var izdarīt no plkst.17 līdz 20. Ceturtdien nobalsot varēs no plkst.9 līdz plkst.12, bet piektdien no plkst.10 līdz plkst.16.

Vēlēšanu dienā sestdien iecirkņi būs atvērti no plkst.7 līdz plkst.22.

Saistītie raksti