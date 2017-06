Sesks aicināšot uz sarunām abas pārējās Liepājas domē ievēlētas partijas

Liepājas mēra Ulda Seska pārstāvētā Liepājas partija aicinās uz sarunām abas pārējās Liepājas domē ievēlētās partijas - Latvijas Reģionu apvienību (LRA) un «Saskaņu», informēja Sesks.

Liepājas mērs piesardzīgi vērtēja vēlēšanu iznākumu un iespējamās nākamās koalīcijas aprises Liepājā. Liepājas partija vēlēšanās ieguvusi sešas no 15 deputātu vietām. Piecas deputātu vietas ieguvis pašlaik Seskam opozīcijā esošā deputāta Jāņa Vilnīša saraksts, kas šajās vēlēšanās pārstāvēja LRA. Savukārt četras vietas ieguvusi «Saskaņa». Domnīcas «Providus» pētniece Iveta Kažoka jau paudusi viedokli, ka Liepājas domē izšķiroša nozīme var būt partijai «Saskaņa», kurai galu galā var izrādīties «zelta kārts». Viņa uzskata, ka Liepājā vēl valda liela intriga par to, kādā kombinācijā šī pašvaldība strādās turpmāk.

«Es domāju, ka tie ir attālināti spriedelējumi,» politoloģes izteikumus komentēja Sesks. «Runāsim ar abām partijām, kas ir ievēlētas. Pašlaik ir pāragri spriest. Jāveic pārrunas, jāvērtē iespējamie sadarbības veidi.»

Reklāma

Sesks arī piebilda, ka Liepājas partijai jaunajā domes sasaukumā būs par vienu deputāta vietu mazāk, pašlaik opozīcijā esošajai Vilnīša komandai saglabāsies līdzšinējais deputātu vietu skaits, savukārt par vienu deputāta vietu vairāk būs «Saskaņai».

Jau ziņots, ka pirms četriem gadiem Liepājas domes koalīciju izveidoja Liepājas partija kopā ar «Saskaņu». Tomēr divi no «Saskaņas» ievēlētie deputāti - Jurijs Hadarovičs un Romans Miloslavskis - no šīs partijas tika izslēgti. «Saskaņas» vadība viņiem pārmeta arī «pārmērīgu sadarbību» ar Sesku, un šajās vēlēšanās «Saskaņas» sarakstā nekandidēja neviens no līdzšinējiem domes deputātiem.

Kā ziņots, pašvaldību vēlēšanās Liepājā visvairāk balsu ir ieguvusi esošā mēra Seska vadītā Liepājas partija, kā arī LRA, liecina provizoriskie vēlēšanu rezultāti. Liepājas partiju atbalstīja 31,26% vēlētāju, LRA - 29,15%. Tāpat domē iekļuvusi arī «Saskaņa», par kuru nobalsoja 19,58% vēlētāju. Citas partijas 5% vēlēšanu barjeru nav pārvarējušas.

Saistītie raksti