Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Jalinska amatu varētu saglabāt jau trešo sasaukumu

Daugavpils novadā domes priekšsēdētāja, «Daugavpils novada partijas» saraksta līdere Janīna Jalinska savu amatu varētu saglabāt trešo sasaukumu pēc kārtas.

Kā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas informācija, par viņas vadīto sarakstu pašvaldību vēlēšanās nobalsoja 3234 vēlētāji jeb 52,46% no to kopējā skaita. Tādējādi minētais saraksts Daugavpils domē ir ieguvis desmit no 17 vietām.

«Saskaņai» šoreiz 25,81% vēlētāju atbalsts un piecas vietas novada domē, Zaļo un zemnieku savienībai (ZZS) un Latgales partijai - attiecīgi 7,35% un 7,25% vēlētāju atbalsts un pa vienai vietai domē.

Savukārt «Latvijas Krievu savienība» un apvienotais «No sirds Latvijai» un Latvijas Reģionu apvienības saraksts 5% barjeru nav pārvarējis.

Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās «Daugavpils novada partija» ieguva 50,92% balsu, «Saskaņas centrs» - 21,81%, bet Latgales partija un ZZS - katra pa 9,28%.

