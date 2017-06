CVK noraida sūdzības par vēlēšanām Olainē un Īvandē

Centrālās vēlēšanu komisija (CVK) šodien noraidīja aicinājumu atcelt Olaines novada domes vēlēšanu rezultātus, kā arī aicinājumus veikt vēlēšanu zīmju pārskaitīšanu Rīgas 153.vēlēšanu iecirknī, visos Olaines novada vēlēšanu iecirkņos un Kuldīgas novada Īvandes pagasta 554.vēlēšanu iecirknī.

CVK šādus lēmumus pieņēma pēc iepazīšanās ar iesniegto sūdzību saturu, uzklausot sūdzību iesniedzējus un vēlēšanu komisiju pārstāvjus.

Sūdzība ar lūgumu veikt balsu pārskaitīšanu visos Olaines novada vēlēšanu iecirkņos bija saņemta no deputātu kandidāta Andreja Artjomova, kurš pārstāv partiju «Gods kalpot mūsu Latvijai». Viņš iesniegumā skaidroja, ka politiskā spēka novērotāji ir ievērojuši vairākus iespējamos balsu skaitīšanas procedūras pārkāpumus, kā arī tehniskas dabas kļūmes, informēja CVK Informācijas nodaļas vadītāja Kristīne Bērziņa.

Savukārt aicinājumu pārskatīt vēlēšanu rezultātus Kuldīgas novada 554.vēlēšanu iecirknī Īvandes pagasta pārvaldē izteicis Kuldīgas novada domes vēlēšanu deputātu kandidāts Andris Riets (VL-TB/LNNK). Viņš skaidroja, ka radiniece viņam stāstījusi, ka ir nobalsojusi par šo sarakstu, kur ielikusi atzīmi «+» Rietam un izsvītrojusi no saraksta divus citus deputāta amata kandidātus. Sūdzības iesniedzējs norādīja, ka vēlēšanu rezultātos šajā iecirknī svītrojums ir redzams tikai vienam no šiem diviem kandidātiem, «līdz ar to secināms, ka, iespējams, ir nepareizi saskaitītas balsis».

CVK sūdzību bija iesniedzis arī Rīgas domes deputāta amata kandidāts Normunds Vīrs no «Eiroskeptiķu - Rīcības partijas», kurš norādīja, ka vēlas pats personīgi pārbaudīt Rīgas 153.vēlēšanu iecirkņa vēlēšanu zīmes par viņa pārstāvēto politisko spēku, kā arī nederīgās vēlēšanu zīmes. «Vēlos, lai pārbaudē būtu klāt mana uzticības persona un šī pārbaude tiktu fiksēta videoformātā,» teikts iesniegumā. Viņš aicinājumu pamatoja ar to, ka viņam esot informācija, ka plusu pretī viņa vārdam vēlēšanu zīmē ir ielicis gan viņš pats, gan viņa sieva, gan meita, taču vēlēšanu rezultāti liecina, ka deputāta kandidāts ir saņēmis tikai vienu plusu.

CVK šīs dienas lēmumus par vēlēšanu rezultātiem trīs darbdienu laikā var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Tiesai saņemtās sūdzības jāizskata septiņu dienu laikā, bet tiesas pieņemtais lēmums ir galīgs un vairs nav pārsūdzams.

CVK šodien ir saņēmusi vēl vienu sūdzību par Rēzeknes domes vēlēšanu rezultātu atcelšanu. Šo sūdzību iesnieguši četru Rēzeknes domes deputātu kandidātu sarakstu pārstāvji - «Latvijas Krievu savienības» saraksta iesniedzējs Aleksandrs Kļimovs, «No sirds Latvijai» saraksta iesniedzējs Aivars Stikuts, «Latgales partijas», nacionālās apvienības «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK, partijas «Vienotība» kandidātu saraksta iesniedzēja Līvija Plavinska un Latvijas Reģionu apvienības, «Latvijas attīstībai», politiskās partijas «Alternative» kandidātu saraksta iesniedzējs Vjačeslavs Dubovskis.

Sūdzību par Rēzeknes domes vēlēšanu rezultātu atcelšanu plānots izskatīt CVK sēdē pirmdien, 12.jūnijā, plkst.14.

