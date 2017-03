Apledojums uz ceļiem apgrūtina braukšanu atsevišķās vietās Zemgalē un Kurzemē

Šorīt atsevišķās vietās Zemgalē un Latgalē apledojuma veidošanās apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VAS «Latvijas Valsts ceļi».

Braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti Daugavpils virzienā no Nīcgales līdz Pāterniekiem, no Špoģiem līdz Medumiem un uz Daugavpils apvedceļa, kā arī Bauskas virzienā no Iecavas līdz Grenctālei.

Uz reģionālajiem autoceļiem braukšana apgrūtināta Bauskas un Daugavpils apkārtnē.

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, un ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 18 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Savukārt miglas dēļ apgrūtināta redzamība ir Latgalē un Kurzemē.

