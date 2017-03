Ziemas sezonā valsts autoceļu uzturēšanas darbiem iztērēti 22,65 miljoni eiro, pavēstīja AS «Latvijas autoceļu uzturētājs» (LAU).

Šodien noslēdzas ziemas sezona valsts autoceļu uzturēšanā diennakts režīmā. Šoziem valsts autoceļu uzturēšanas ziemas sezonas darbi veikti par 22,65 miljoniem eiro, kas ir par 13% vairāk nekā pērn, kad ziemas sezonā bija nepieciešams veikt darbus 20 miljonu eiro apmērā.

Šajā ziemas sezonā autoceļu uzturēšanai - sniega tīrīšanai un slīdamības mazināšanai - LAU kopumā izmantoja 636 dažādas tehnikas vienības, tajā skaitā 210 speciāli aprīkotās smagās automašīnas ar priekšējām un sānu lāpstām. Līdz ar autoceļu ziemas uzturēšanas sezonas noslēgšanos tiek pārtrauktas ceļu uzturētāju ziemas dežūras 24 stundu režīmā, bet gadījumā, ja iestāsies ziemai raksturīgie laika apstākļi, tad autoceļu uzturēšanas darbi tiks veikti pēc nepieciešamības.

Reklāma

«Ziemas dienesta darbos esam izlietojuši aptuveni 83 000 tonnu tehniskā sāls, 17 000 tonnu sāls šķīduma, kā arī aptuveni 19 000 tonnu smilšu-sāls maisījuma. Skatoties pa gadiem, izmaksas ziemas uzturēšanas darbiem veido apmēram trešo daļu no kopējā LAU valsts autoceļu uzturēšanai pieejamā finansējuma. Šajā ziemas sezonā no 2016. gada oktobra visā Latvijā naudas izteiksmē ziemas dienesta darbi veikti par 22,65 miljoniem eiro. Lielākā daļa līdzekļu bija nepieciešama tieši slīdamības mazināšanai,» informēja LAU valdes priekšsēdētājs Vladimirs Kononovs.

Viņš norādīja, ka izmaksu pieaugums šajā sezonā skaidrojams ar ziemas agro iestāšanos - no 1.novembra jau bija iestājusies pastāvīga ziema ar stabilu sniega segu, bet citus gadus sniegs attiecīgajā laikā vēl nebija vai ātri nokusa.

«Tāpat pagājušajā gadā līdz ar Ministru kabineta noteikumu grozījumu pieņemšanu tika sakārtots jautājums par preventīvo kaisīšanu. Statistiku par novērstajiem ceļu satiksmes negadījumiem neatradīsim, bet tas arī ir galvenais preventīvās kaisīšanas uzdevums - novērst iespējamā apledojuma veidošanos un līdz ar to arī iespējamos ceļu satiksmes negadījumus,» uzsvēra Kononovs.

Ziemas sezona valsts autoceļu uzturēšanā oficiāli ilgst no 1.novembra līdz 31.martam. Visi valsts autoceļi ziemā tiek uzturēti atbilstoši noteiktajai ziemas uzturēšanas klasei. Lielāko daļu no ziemas uzturēšanas izmaksām veidoja brauktuvju kaisīšana ar pretslīdes materiāliem 11,7 miljonu eiro apmērā, brauktuvju attīrīšana no sniega ar vienlaicīgu kaisīšanu ar pretslīdes materiāliem 7,6 miljonu eiro apmērā un brauktuvju attīrīšana no sniega 1,5 miljonu eiro apmērā.

Saistītie raksti