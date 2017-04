Ukrainas prezidenta vizītes laikā ierobežos satiksmi vairākās Rīgas ielās

Ukrainas prezidenta Petro Porošenko vizītes laikā 4.aprīlī būs noteikti satiksmes ierobežojumi vairākās Rīgas centra ielās, informēja Rīgas domē.

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana būs aizliegta no plkst.7 līdz 13 Pils laukumā, Pils ielas posmā no Poļu gātes līdz Pils laukumam, kā arī Mazās Pils ielas posmā no Daugavas gātes līdz Pils laukumam. No plkst.7 līdz 13.20 būs liegta apstāšanās un stāvēšana Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.

Savukārt no plkst.7 līdz 16.30 būs aizliegta apstāšanās un stāvēšana Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai, no plkst.7 līdz 14.30. Meistaru ielas labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Zirgu ielai un no plkst.17 līdz 21.30 Kaļķu ielas abās pusēs (abos virzienos), posmā no 11.novembra krastmalas līdz Rātslaukumam.

Apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi neattiecas uz operatīvo transportu un transportlīdzekļiem ar speciālām caurlaidēm.

No plkst.10.55 līdz 11.20 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Pils laukuma un Muitas ielas krustojumā, Pils laukuma un Torņa ielas krustojumā (pie Latvijas Bankas), Pils laukuma un Citadeles ielas krustojumā.

Turklāt nepieciešamības gadījumā no plkst.10 līdz 15.30 tiks ierobežota gājēju kustība Pils laukumā, no plkst.12.30 līdz 13.15 - laukumā pie Brīvības pieminekļa, no plkst.18.30 līdz 21.30 - Rātslaukumā.

No plkst.11.30 līdz 13.30 nepieciešamības gadījumā var tikt aizliegta ūdens transportlīdzekļu satiksme Pilsētas kanāla posmā no gājēju tilta pie Nacionālās operas līdz tiltam pār kanālu pie Bastejkalna.

