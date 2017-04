Autobraucējus aicina balsot par labāko pērn pārbūvēto autoceļu posmu

VAS «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) sadarbībā ar portālu «iAuto.lv» aicina autovadītājus piedalīties balsojumā par pērn vislabāk atjaunoto autoceļu posmu, aģentūru LETA informēja LVC.

Līdz 15.maijam ikviens autobraucējs var nobalsot par viņaprāt labāko ceļu posmu, ienākot LVC mājaslapā «www.lvceli.lv» vai portālā «www.iAuto.lv». Ceļu būvnieki, kuru darbs no autovadītāju puses tiks novērtēts visaugstāk, saņems Autobraucēju gada balvu. Lai balsojums būtu maksimāli objektīvs, tajā varēs piedalīties tikai vienu reizi ar «draugiem.lv» un «Facebook» autorizāciju.

Šogad uz Autobraucēju gada balvu pretendē: autoceļa A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži) posms no Salacgrīvas līdz Igaunijas robežai, autoceļa A9 Rīga (Skulte)-Liepāja posms no Lielupes tilta līdz Apšupei, autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posms no Rēzeknes līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) posms no Špoģiem līdz Daugavpilij, autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) posms no Medumiem līdz Lietuvas robežai, autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona posms no pārvada pār bijušo dzelzceļa līniju līdz Brežģa kalnam, autoceļa P73 Vecumnieki-Nereta-Subate posms abpus Vallei, autoceļa P85 Rīgas HES-Jaunjelgava posms no krustojuma ar autoceļu P88 līdz Enkurniekiem, autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle divi posmi no krustojuma ar autoceļu P76 līdz Aizkrauklei, gājēju tilts pār autoceļu A10 Rīga-Ventspils Babītes pagasta teritorijā, tilts pār Gauju Taurenē uz autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona un tilts pār Vircavu Jelgavas pievārtē uz autoceļa P94 Jelgava-Staļģene-Code.

Reklāma

Pērn Autobraucēju gada balvu saņēma SIA «Strabag» par autoceļa A12 posmu no Ludzas līdz Nirzai. Ceļu būvniecības gada balvas, tai skaitā arī Autobraucēju gada balva, tiks pasniegtas 19.maijā.