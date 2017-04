Motosezonas atklāšana ar saviem spēkratiem piedalās vairāki simti cilvēku

Motosezonas atklāšanas brauciens. Foto: Evija Trifanova / LETA

Šī gada motosezonas atklāšanā ar saviem spēkratiem piedalās vairāki simti cilvēku no visas Latvijas. Startējot no tirdzniecības centra «Mols», pasākuma dalībnieki devās motoparādē, to noslēdzot 11.novembra krastmalā, kur paredzēts somu rokgrupas «Knucklebone Oscar» koncerts.