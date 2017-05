Rīgas maratona laikā pilsētā ieviesīs ievērojamus satiksmes ierobežojumus

Sakarā ar Lattelecom Rīgas maratona norisi nedēļas nogalē pilsētā gaidāmi ievērojami satiksmes ierobežojumi, tostarp jau no 12.maija vakara transportlīdzekļiem būs slēgta 11.novembra krastmala, TVNET informēja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā.

No 12.maija plkst.20.00 līdz 14. maija plkst. 24.00 policija slēgs transportlīdzekļu satiksmi 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm). Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana šajā ielas posmā būs liegta jau no plkst.17.00.

13.maijā no plkst.14.00 līdz 15.00 slēgs transportlīdzekļu satiksmi «RIMI» bērnu dienas Ģimeņu skrējiena maršrutā: 11.novembra krastmala - Eksporta iela - Elizabetes iela - Kronvalda parks - Krišjāņa Valdemāra iela - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības bulvāris - Kaļķu iela - 11.novembra krastmala

14.maijā no plkst. 7.30 līdz 16.30 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme maratona maršrutos:

Maratona skrējiens: 11.novembra krastmala (starts) - Eksporta iela - Hanzas iela - Pulkveža Brieža iela - Elizabetes iela - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts -Ķīpsalas iela - Zvejnieku iela - Enkura iela - Ogļu iela - Balasta dambis -Matrožu iela - Zvejnieku iela - Ķīpsalas iela - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts - apgriešanās pie Slokas ielas - Vanšu tilts - Krišjāņa Valdemāra iela -Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības bulvāris - apgriešanās pie Stabu ielas - Brīvības bulvāris - Kaļķu iela - 11.novembra krastmala - Krasta iela -apgriešanās pie Ogres ielas - Krasta iela - 11.novembra krastmala - Eksporta iela - Hanzas iela - Skanstes iela - Zirņu iela - Vesetas iela - Mālpils iela - Skanstes iela - Hanzas iela - Pulkveža Brieža iela - Elizabetes iela - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts - Ķīpsalas iela - Zvejnieku iela - Enkura iela - Ogļu iela -Balasta dambis - Matrožu iela - Zvejnieku iela - Ķīpsalas iela - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts - apgriešanās pie Slokas ielas - Vanšu tilts - Krišjāņa Valdemāra iela - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības bulvāris - apgriešanās pie Stabu ielas - Brīvības bulvāris - Kaļķu iela - 11.novembra krastmala (finišs).

Pusmaratona skrējiens: 11.novembra krastmala (starts) - Eksporta iela - Hanzas iela - Pulkveža Brieža iela - Elizabetes iela-Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts - Ķīpsalas iela - Zvejnieku iela - Enkura iela - Ogļu iela - Balasta dambis -Matrožu iela - Zvejnieku iela - Ķīpsalas iela - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts - apgriešanās pie Slokas ielas - Vanšu tilts - Krišjāņa Valdemāra iela -Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības bulvāris - apgriešanās pie Stabu ielas - Brīvības bulvāris - Kaļķu iela - 11.novembra krastmala - Krasta iela -apgriešanās pie Ogres ielas - Krasta iela - 11.novembra krastmala (finišs).

10 km skrējiens: 11.novembra krastmala (starts) - Eksporta iela - Hanzas iela -Pulkveža Brieža iela - Elizabetes iela - Krišjāņa Valdemāra iela - Vanšu tilts -apgriešanās pie Slokas ielas - Vanšu tilts - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris -Brīvības bulvāris - apgriešanās pie Stabu ielas - Brīvības bulvāris - Kaļķu iela -11.novembra krastmala (finišs).

6 km skrējiens: 11. novembra krastmala (starts) - Eksporta iela - Elizabetes iela -Krišjāņa Valdemāra iela - Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris - Brīvības bulvāris - apgriešanās pie Stabu ielas - Brīvības bulvāris - Kaļķu iela - 11.novembra krastmala (finišs).

14. maijā no plkst. 8.30 līdz 14.45 nepieciešamības gadījumā organizēs divvirzienu transportlīdzekļu satiksmi:

- Kronvalda bulvāra posmā no Muitas ielas līdz Elizabetes ielai;

- Doma laukumā;

- Skanstes ielas posmā no Hanzas ielas līdz Zirņu ielai;

- Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra posmā no Kaļķu ielas līdz Smilšu ielai;

- Eksporta ielas posmā no Rīgas pasažieru ostas līdz Hanzas ielai (kravas transportlīdzekļu un tūristu autobusu izbraukšanai un iebraukšanai ostas teritorijā).

No 12.maija plkst.17 līdz 14.maijam plkst. 24.00 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt:

- 11.novembra krastmalas posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai;

- 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Bīskapa gāti un Poļu gāti);

- Kaļķu ielā.

Doma laukumā transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi ilgs no 11. maija plkst. 22.00 līdz 15. maijam plkst. 8.00.

Maratona maršrutos tiks izvietotas drošības barjeras.

Par izmaiņām sabiedriskā transporta satiksmē informācija būs izvietota pieturvietās un atrodama interneta vietnēs rigassatiksme.lv un riga.lv

Rīgas dome aicina iedzīvotājus ar izpratni attiekties pret nepieciešamajiem satiksmes ierobežojumiem un nedēļas nogalē laicīgi plānot savus pārvietošanās maršrutus pilsētas centrā.