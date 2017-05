No Rīgas uz Dobeli un atpakaļ šodien kursēs īpašs Ceriņu ekspresis

Šodien no Rīgas uz Dobeli un atpakaļ kursēs īpašs Ceriņu ekspresis, pavēstīja AS «Pasažieru vilciens».

Uzņēmuma pārstāvji norādīja, ka pienācis pavasaris ar tam raksturīgo ceriņu ziedēšanas laiku un visizteiksmīgāk to var redzēt Pētera Upīša Ceriņu dārzā. «Pasažieru vilciens» norīkojis īpašu Ceriņu ekspresi, lai interesenti no Rīgas, Olaines un Jelgavas nokļūtu Dobelē, piedzīvot Ceriņu svētkus un Dobeles pilsētas simtgades svinībās.

Ceriņu ekspresis no Rīgas centrālās stacijas aties plkst.10.48. Dobelē vilcienu sagaidīs bezmaksas autobuss, kas no Dobeles autoostas uz svētku norises vietu aties plkst.12.10. Arī vakarā no Ceriņu dārza uz autoostu, pa ceļam pieturot Tirgus laukumā, kursēs autobuss.

Ceriņu ekspresis atceļā uz Rīgu dosies plkst.21.20. Pa ceļam abos virzienos vilciens pieturēs Olainē un Jelgavā.