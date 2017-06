Siltumtrases izbūves darbu laikā būtiski ierobežos satiksmi Brīvības ielā

Rīt sāksies siltumtrases izbūves darbi Brīvības ielā posmā no Bruņinieku ielas krustojuma līdz Matīsa ielas krustojumam, Brīvības ielas posmā no Cēsu ielas krustojuma līdz Pērnavas ielas krustojumiem, būtiski ierobežojot satiksmi vairākos posmos, informēja Rīgas domes Satiksmes departamenta pārstāvji.

Būvdarbi tiks veikti brauktuves vidusdaļā, līdz ar to transportlīdzekļiem tiks nodrošināta viena satiksmes josla katrā virzienā. Uz Gaisa tilta pa tramvaja sliedēm centra virzienā tiks atļauta tikai sabiedriskā transporta kustība. Remontdarbi šajā posmā plānoti līdz jūlijam.

Tāpat gājējiem, velobraucējiem un transportlīdzekļu vadītājiem jārēķinās, ka šī gada būvdarbu sezonā būs apgrūtināta pārvietošanās Rīgas centra maģistrālajās ielās, uzsvēra Satiksmes departamenta pārstāvji.

Segums tiks atjaunots Brīvības ielā posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam Krišjāņa Valdemāra ielā posmā no Kronvalda bulvāra līdz Skanstes ielai, Duntes ielā no Skanstes ielas līdz Laktas ielai, Elizabetes ielā posmā no Eksporta ielas līdz Satekles ielai, Stabu ielā no Krišjāņa Valdemāra ielas līdz Valmieras ielai, Dzirnavu ielā no Gogoļa ielas līdz Tērbatas ielai, Merķeļa ielā no Marijas ielas līdz Brīvības bulvārim, Lenču, Ganu un Zirņu ielās.