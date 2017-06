«Rīgas siltums» veiks rekonstrukcijas darbus Brīvības ielā; būs apgrūtināta autotransporta kustība

Lai garantētu drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi rīdziniekiem, AS «Rīgas siltums» no šodienas plāno veikt siltumtīklu rekonstrukcijas darbus Brīvības ielā, pavēstīja uzņēmuma Informācijas daļas vadītāja Agnete Bušta.

Viņa norādīja, ka darbus paredzēts veikt posmā no ēkas Brīvības ielā 163, pretī «Circle K» degvielas uzpildes stacijai, līdz Bruņinieku ielai ar atzarojumiem.

«Siltumtīklu pārbūves laikā, rūpējoties par apkārtējo māju iedzīvotāju komfortu, «Rīgas siltums» izbūvēja pagaidu siltumtīklus 400 metru garumā, tāpēc 249 ēkām šajā Brīvības ielas posmā visas vasaras garumā remontdarbu laikā tiks nodrošināta karstā ūdens piegāde. Lai nodrošinātu pēc iespējas operatīvāku darbu veikšanu, tos paredzēts veikt arī nakts laikā. Naktī galvenokārt tiks veikti darbi, kas rada pēc iespējas mazāku troksni un netraucē rīdzinieku naktsmieru, tomēr atsevišķās situācijās nakts laikā būs nepieciešams veikt arī tādus darbus kā, piemēram, asfalta frēzēšana,» klāstīja Bušta.

Pēc viņas teiktā, remontdarbu laikā būs apgrūtināta autotransporta kustība. Lai tā tiktu traucēta pēc iespējas mazāk, sadarbojoties ar Rīgas domes Satiksmes departamentu, AS «Latvijas Valsts ceļi», SIA «Rīgas satiksme» un CSDD, tika izvērtēts ērtākais iespējamais risinājums autotransporta kustības regulēšanai - siltumtīklu pārbūves laikā gan sabiedriskajam, gan cita veida autotransportam katrā virzienā tiks atstāta viena braucamā josla.

Par aktuālajiem siltumtīklu remontdarbiem informācija pieejama uzņēmuma mājaslapā «rs.lv» remontdarbu kartē, kā arī mobilajā lietotnē «Waze». «»Rīgas siltums» atvainojas rīdziniekiem par sagādātajām neērtībām, aicina autovadītājus ar izpratni uztvert esošo situāciju un sekot ceļazīmēm un informatīvajām norādēm,» pauda Bušta.

«Rīgas siltums» ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotāju ēku iekšējās siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi. 77% no uzņēmuma piegādātās siltumenerģijas tiek izmantoti dzīvojamo māju apkurei un karstā ūdens sagatavošanai. Pilsētas siltumtīklu kopējais garums ir aptuveni 800 kilometru, no kuriem 74% atrodas «Rīgas siltuma» īpašumā.

