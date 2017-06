Par vismaz € 12 miljoniem šovasar remontēs 10 Rīgas centra ielas

Šovasar par vismaz 12 miljoniem eiro mainīs asfalta segumu 10 Rīgas ielās, tai skaitā Brīvības, Valdemāra, Elizabetes, Stabu un Dzirnavu ielā, šodien preses konferencē pastāstīja Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Emīls Jakrins.

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs (S) norādīja, ka šogad atšķirībā no pagājušā gada, kad ielu remontus sāka tikai augustā, remontdarbi sākti jau jūnijā un turpināsies visu vasaru. Vairumu objektu plānots pabeigt 1.septembrī, tomēr atsevišķās ielās pēc komunikāciju nomainīšanas, tiks ieklāta tikai seguma pirmā kārta, bet otrā kārta nākamgad.

Visas izmaiņas, kas saistāmas ar jaunām velojoslām un veloinfrastruktūru, tiks realizētas tikai nākamgad, jo pēc būvdarbu pabeigšanas rudenī, nebūtu lietderīgi uz ziemas sezonu zīmēt velojoslas, norādīja Ušakovs.

Jakrins pastāstīja, ka remontdarbi plānoti Brīvības ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam, Valdemāra ielā visā garumā, Elizabetes ielā no Eksporta līdz Hanzas ielai, Stabu ielā no Valmieras līdz Skanstes ielai, Dzirnavu ielā no Gogoļa līdz Tērbatas ielai, Merķeļa ielā no Marijas ielas līdz Brīvības bulvārim, Lenču ielā, Ganu ielā un Zirņu ielā no Valdemāra ielas līdz Hospitāļu ielai.

Satiksmes departamenta vadītājs skaidroja, ka seguma atjaunošanas darbi paredz tikai brauktuves redzamās daļas atjaunošanu, tas nozīmē - bruģa vai asfalta nomaiņu un jauna horizontālā marķējuma uzzīmēšanu. Viņš uzsvēra, ka asfalta nomaiņa nav ielas pārbūve, kuras laikā maina esošo ielas ģeogrāfiju, maina luksoforus, lampas un citus infrastruktūras elementus. Veicot tikai asfalta nomaiņu, tiek iegūt relatīvi ātrs un salīdzinoši lētāks rezultāts, kas realizējams vienas sezonas laikā, pauda Jakrins.

Salīdzinājumā ar iepriekšējiem remontdarbiem, šogad Satiksmes departaments ir uzdevis būvniekiem atrast citus materiālus - bezfāžu bruģi, kas ir absolūti gluds. To esot grūtāk ieklāt, jo, lai ielas segums būtu gluds, tas jāklāj ar milimetra precizitāti, bet šāds segums atvieglošot pārvietošanos gan cilvēkiem, kas stumj bērnu ratiņus, gan skrituļotājiem.

Paredzēts, ka starp brauktuvi un ēkām būs ieklāts gludais bruģis vai asfalts, bet gar ielas malu un mājas malu būs granīta bruģis ar reljefu, lai atvieglotu pārvietošanos cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atbilstoši vides pieejamības prasībām, krustojumos un pieturvietās būs izveidotas taktilā bruģa joslas.

Jakrins pastāstīja, ka ielu pārbūvēm šī gada pašvaldības budžetā paredzēti 12 miljoni eiro, tomēr precīzu skaitli viņš varēs nosaukt pēc nedēļas, jo pašreiz tiek saņemti pēdējie piedāvājumi. Dažādu faktoru dēļ izmaksas būšot nedaudz dārgākas nekā plānots.

Ušakovs piebilda, ka šogad remontdarbus un to kvalitāti kontrolēs aktīvāk nekā pagājušā vasarā, jo šogad arī būs vairāk laika darbu veikšanai.

Tāpat viņš norādīja, ka cilvēkiem būs jārēķinās ar sastrēgumiem. Savukārt Jakrins aicināja cilvēkus pēc iespējas mazāk izmantot privāto transportu, norādot, ka pašvaldība īslaicīgās lietošanas vajadzībām padsmit vietās būs izveidojusi autostāvvietas, kur bez maksas novietot mašīnas pie Rīgas robežas. Tās visas atradīsies ne vairāk kā piecu minūšu attālumā no sabiedriskā transporta pieturvietas un vietās, no kurām līdz centram būs iespējams aizbraukt ilgākais 25 minūtēs.

Viņš arī aicināja cilvēkus no Rīgai tuvākām apkārtnēm izmantot dzelzceļu, lai nokļūtu Rīgas centrā.

