Avārija Tukuma novadā, kur gāja bojā bērns: traģēdiju veicināja kokmateriāli bagāžniekā

Kā LNT raidījumam «Degpunktā» atzina Valsts policijas pārstāvis Janeks Bahs, šis izsenis ir bīstams ceļa posms.

«Tas jau izsenis ir bīstams ceļa posms. Tādēļ tur uzstādīta ātruma ierobežojuma zīme, kas ierobežo ātrumu līdz 70 kilometriem stundā. Ceļa abās pusēs ļoti tuvu atrodas koku aleja. Mazākā kļūda un autovadītājs ietriecas kokā, nevis uzbrauc uz lauka, kā tas varētu būt citā vietā.»



Bahs atzina, ka šis ceļa posms pirms diviem gadiem ir noasfaltēts, satiksmes plūsma maršrutā Tukums - Kuldīga ir palielinājusies. Pēdējo mēnešu laikā šajā ceļa posmā aizvien biežāk notiekot dažādi ceļu satiksmes negadījumi, līdz otrdienai gan - bez bojāgājušajiem.



Policija šajā ceļa posmā patrulē pastiprināti, diemžēl tas tomēr iezīmējies kā viens no bīstamiem posmiem.



Visi bērni avarējušajā automašīnā sēdējuši aizmugurējā sēdeklī, taču, ņemot vērā to, ka automašīnas bagāžniekā atradušies kokmateriāli, tika dots papildu trieciens no aizmugures, kā rezultātā viens no bērniem gāja bojā.



Jau ziņots, ka pirmdien Tukuma novadā, automašīnai ietriecoties kokā, dzīvību zaudējis astoņus gadus vecs zēns.

Negadījums ap plkst.17.20 noticis Vānes pagastā, uz ceļa Tukums-Kuldīga. 1975.gadā dzimušā autovadītāja vadīto «Volkswagen Golf» sanesa ceļa līkumā, transportlīdzeklis nobrauca no brauktuves un ietriecās kokā. Avārijā traumas guva 2003.gadā un 2012.gadā dzimušas meitenes, bet 2009.gadā dzimis zēns gājis bojā.

Policija sākusi kriminālprocesu un skaidro notikušā apstākļus.