Autostāvvietā uzliek sodu pirms klients paspēj samaksāt

Ar ļoti nepatīkamu situāciju saskārusies autostāvvietas «Cityparks» kliente Kristīne, kura saņēmusi sodu, pirms paspējusi aiziet līdz apmaksas automātam. Viņa uzstāj, ka nav saņēmusi pietiekamu informāciju par to, kāpēc viņai uzlikts sods brīdī, kad viņa vēl stāvējusi pie mašīnas, aptuveni divas minūtes pēc iebraukšanas stāvvietā. Savukārt «Cityparks» pārstāvis norāda, ka autovadītāja pienākums, iebraucot stāvvietā, ir uzreiz doties un samaksāt par stāvvietu.

Kristīnes ģimene bija izlēmusi pārdot automašīnu un devās uz CSDD, lai pārrakstītu to uz jaunā īpašnieka vārda. Lai nepaliktu kājiniekos, Kristīne ar savu auto brauca līdzi vīram, kurš sēdēja pārdotajā mašīnā kopā ar pircēju.

Antenas ielas stāvvietā abas automašīnas iebrauca viena pēc otras, bet

tikai vienai no tām tika uzlikts sods.

Apstādinājusi mašīnu un izņēmusi no bagāžnieka mantas, tās iedodot vīram, Kristīne pamanīja, ka stāvvietas kontrolieris ir apstājies pie viņas spēkrata. Sieviete uzzināja, ka neilgajā brīdī, kurā viņa ir pagājusi pāris soļus nost no mašīnas, jau ir paspējusi saņemt sodu. Par spīti argumentiem, kontrolieris sievietei norādījis, ka sods jau ir ievadīts sistēmā un vienīgais, ko viņa var darīt, ir rakstīt sūdzību.

Kristīne taisnību mēģināja meklēt, gan kontaktējoties ar uzņēmumu, gan vēršoties PTAC. Sieviete ar savu stāstu vērsās pie TVNET, norādot, ka viņai sniegtas tikai formālas atbildes, nepaskaidrojot konkrēto situāciju. «Cityparks» sievietei paskaidroja, ka kontrolierim nav jāpierāda mašīnas atrašanās ilgums stāvvietā – ja kontroles veikšanas laikā stāvvieta nav apmaksāta, klientam pienākas sods.

«Tad jau cilvēks var saņemt sodu arī nupat iebraucis stāvvietā, nemaz neizkāpjot no mašīnas,»

saka Kristīne. Viņa rakstījusi arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram (PTAC), aicinot analizēt, vai tas ir godīgi pret patērētāju, ka stāvvietas lietošanas noteikumos nav izskaidrots tas, kāda ir soda uzlikšanas kārtība. PTAC pārkāpumu noteikumos nav saskatījis un jebkādu strīdu starp patērētāju un komersantu aicina risināt tiesā.

«Cityparks» valdes loceklis Māris Priednieks portālam TVNET stāstīja, ka Antenas ielas stāvvieta ir īpaša, jo tajā ikdienā ir ļoti daudz mašīnu līdzās esošā CSDD dēļ. Stāvvietā tādēļ pastāvīgi atrodas kontrolieris, kurš pārredz visu laukumu un var fiksēt pārkāpumus.

«Autovadītāja pienākums, iebraucot stāvvietā, ir uzreiz doties un samaksāt par stāvvietu

. Ja kontrolieris redz, ka tas netiek darīts, tad viņš var uzlikt sodu,» stāstīja Priednieks.

Runājot par konkrēto gadījumu, Priednieks norādīja uz atšķirīgu notikumu izpratni. Pēc kontroliera novērojumiem, sieviete stāvvietā atradusies ilgāk un nav gājusi samaksāt. «Cityparks» pārstāvis uzsvēra, ka ir skaidrojis situāciju PTAC, kas lēmis, ka pārkāpumi nav konstatēti.

PTAC portālu TVNET informēja, ka izvērtējis abu pušu sniegto informāciju savas kompetences ietvaros, secinot, ka apraksts atšķiras. PTAC ir secinājis, ka pašlaik nav pamata uzskatīt, ka iesniegumā norādītā situācija rada vai varētu radīt būtisku patērētāju kolektīvo interešu aizskāruma risku, taču centrs uzskata, ka ir lietderīgi sekot līdzi turpmākajai «Cityparks» rīcībai, informējot patērētājus par pakalpojuma izmantošanas noteikumiem, veicot līgumsoda piemērošanu un risinot patērētāju sūdzības.

Kristīnes atgadījums noslēdzies ar to, ka viņa sodu samaksājusi, kad «Cityparks» naudu no viņas izlēma dabūt, piesaistot parādu piedzināju, neskatoties uz to, ka tobrīd vēl lieta tika izskatīta PTAC. Viņas sods no 25 eiro tajā brīdī bija pieaudzis līdz 42 eiro.

