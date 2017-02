«Paldies kādam Mans Rimi A7 darbiniekam, kura pusdienas mēs šodien dabūjām maskarpones siera vietā,» ar piedzīvoto sociālā tīklā Facebook dalās Kristiāna. Sieviete veikalā iegādājusies siera trauciņu, bet, mājās to atverot, seciājusi, ka iekšā arodas, visticamāk, kāda veikala darbinieka pusdienas – sautēti burkāni un karbonāde.

Ja arī Tu pamani kaut ko ievērības vērtu un interesantu, saskaries ar nejēdzībām un problēmām vai tieši otrādi - esi liecinieks kaut kam ļoti pozitīvam, par ko būtu pelnījuši uzzināt arī citi, fotografē, filmē vai raksti un sūti uz reportieris@tvnet.lv vai lasitaji@tvnet.lv.

Cilvēciska pārpratuma dēļ viena no pircējām mūsu veikalā diemžēl ir piedzīvojusi neparastu gadījumu ar nejauši sajauktiem Mascarpone siera iepakojumiem, TVNET notikušo komentē Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite «Ņemot vērā, ka uz iepakojuma bija redzams atbilstošs derīguma termiņš, viens no darbiniekiem, apzinīgi pildot savus amata pienākumus un noliktavā ievērojot atsevišķi novietotu Mascarpone siera iepakojumu, to izvietoja pircējiem pieejamajā piena produktu plauktā. Rimi Latvia sociālajos tīklos ir sazinājies ar pircēju, piedāvājot atlīdzināt zaudējumus. Rimi Latvia atvainojas pircējai par pieredzēto, «Esam veikuši pārrunas ar darbiniekiem, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos,» saka Bite.

