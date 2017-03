Lasītājs: bargos sodus Rīgas sabiedriskajā transportā neatbalsta pat paši kontrolieri

«Nejaušības dēļ, pirmdienas rītā pēc brīvdienām, kļūdījos – man šķita, ka e-talonā ir viens brauciens, bet, kad iekāpa kontrole, izrādījās, ka braucu bez biļetes,» TVNET raksta lasītājs Dmitrijs. «Kā jau apzinīgs pilsonis samaksāju sodu – 20 eiro. Tad iedomājos, ka sods ir neatbilstoši augsts pašvaldības uzņēmumam, kas veic sabiedrisko funkciju.» Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» paskaidro: ikviens pasažieris no līgumsoda var izvairīties, samaksājot par braucienu, kā to dara apzinīgi un godprātīgi pasažieri. 2016. gadā «Rīgas satiksme» soda naudās iekasēja 462 065 eiro.

Ja rīdzinieks cietīsies...

Turklāt, nav ētiski uzreiz cilvēku uzskatīt par ļaunprātīgu pārkāpēju – cilvēks var kļūdīties, nesaprast, ko signalizē biļetes nolasītājs, iekāpt nepareizajā transporta līdzeklī, domā lasītājs. Kāpēc nav paredzēts tāds sods kā brīdinājums? Dmitrijs uzsācis sarunu ar kontrolieri, kura viņam atklājusi, ka arī kontrolieri uzskata, ka sods ir pārlieku bargs.

«Viņi vairākkārt sūdzējušies priekšniekiem, kas atbildējuši: «uzņēmumam jāizdzīvo».»

Dmitrijs uzskata, ka rīdziniekiem nevajadzētu samierināties ar nesamērīgi dārgajiem galvaspilsētas sabiedriskā transporta pakalpojumiem. «Kad bija problēma ar foto radariem, sabiedrības skaļā pretošanās palīdzēja. Ja vidējais statistiskais rīdzinieks klusēs un cietīsies, nekas nemainīsies. 20 eiro sods par braukšanu bez biļetes ir augsts, salīdzinot ar sodiem par citiem pārkāpumiem,» raksta sabiedriskā transporta lietotājs.

Godprātīgi pasažieri pērk biļeti

2016. gadā Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» soda naudās iekasēja 462 065 eiro. No visiem līgumsodiem apmēram 20% tiek samaksāti uz vietas. «Līgumsods nav domāts peļņas gūšanai. Turklāt ikviens pasažieris no līgumsoda var izvairīties, samaksājot par braucienu, kā to dara apzinīgi un godprātīgi pasažieri,» skaidro uzņēmumā.

Maksimālais līgumsoda apmērs pilsētas nozīmes maršrutos ir piesaistīts mēnešbiļešu cenai.

«SIA «Rīgas satiksme» kontrolieri savā darbā vadās pēc spēkā esošajiem Ministru kabineta un Rīgas domes saistošajiem noteikumiem. SIA «Rīgas satiksme» nav tiesību patvaļīgi interpretēt, tai skaitā grozīt, šo noteikumu atsevišķus punktus vai to pielietojumu kopumā.»

Latvijā ir augstākā transporta biļešu cena starp Baltijas valstīm. Viļņā par biļeti jāmaksā 93 centi, bet Tallinā galvaspilsētas iedzīvotāji sabiedriskajā transportā var vizināties par velti. Visdārgākais sabiedriskais transports ir Berlīnē. Tur par vienu biļeti jāšķiras pat no 3.30 eiro. Protams, jāņem vērā, ka arī algas tur ir augstākas.

