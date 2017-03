Kāpēc atslēdzas jaunā internetbanka?

Lasītāja ir neizpratnē, kāpēc SEB bankas jaunajā internetbankā informāciju nākas ievadīt zibenīgi strauji. Ja kundze dažas minūtes kavējas, sistēma atslēdzas. AS «SEB banka» skaidro, ka sesijas beigas saistītas ar drošību.

«Kādreiz, kad pārtraucu darbību internetbankā uz dažām minūtēm, lai ieliktu papīru printerī, atvērtu durvis vai paņemtu kādu papildu dokumentu, monitorā parādījās bankas jautājums: «Vai turpināsiet strādāt?» Es atbildēju, ka jā. Tagad bez brīdinājuma viss atslēdzas un darbs jāsāk no jauna – jāievada kodi. Nav man vairs tāds vecums, iemaņas un redze, lai strādātu ar datoru bez pauzēm,» raksta sieviete. «Es domāju, ka šāda problēma nav man vienai. Bankas operatore atbildēja, ka tāds nu esot Eiropas rīkojums. Kāpēc viss tiek sarežģīts?»

«Ņemot vērā klientu ieteikumus, esam pagarinājuši paroles ievades laiku. Šobrīd tās ir 5 minūtes, kuru laikā internetbankas lietotājam jāveic paroles ievadīšana,» atbild AS «SEB banka» Korporatīvās komunikācijas pārvaldes vadītāja Agnese Strazda. «Internetbankas sesija ir 10 minūtes gara – tieši tikpat gara, cik iepriekšējā internetbankas versijā. Ja 10 minūtes klients neveiks nekādas darbības, sesija beigsies un būs nepieciešams no jauna ievadīt lietotāja kodu un paroli. Drošības nolūkos netiek paziņots, ka sesijas laiks tuvojas beigām. Iepriekš ievadītā informācija, pat ja sesija beigusies, tiek saglabāta, un, ievadot korektus pieejas datus, klients turpina darbu no tās pašas pozīcijas.»

