Brauciens 6.tramvajā sabojā dienu visiem pasažieriem

Šorīt, braucot 6. tramvajā, TVNET lasītāja Anna un citi pasažieri piedzīvoja nepatīkamu situāciju – transporta līdzeklī iekāpa cilvēks, kurš nepatīkami oda. Līdzīgā situācijā nokļuvusi arī 4. maršruta tramvaja pasažiere.

«Saulains rīts, iekāpu 6. maršruta tramvajā, kas no Juglas brauca uz centru. Cilvēki nedaudz samiegojušies devās savās dienas gaitās. Pēkšņi vienā no pieturām tramvajā ievēlās bomzītis kā no filmām par izdzīvošanu tundrā - ap pēdām apsieti celofāna maisiņi, saplīsušās, saņurcītās, ar visneiedomājamākajiem šķidrumiem nolaistītītās bikses, kuras nekad nav redzējušas ūdeni, knapi turas uz dibena,» raksta lasītāja Anna. «Ūdeni un ziepes, nemaz nerunājot par skuvekli, nebija redzējusi arī pinkainā bārda un mati.

Bomzītis iekāpa un pa visu vagonu izplatījās neiedomājama smaka, kas pēc sīvuma un intensitātes atgādināja sadzīves atkritumos izvārtīta nedēļu miruša trūdoša organisma izdalījumus.

Pasažieri no vagona priekšpuses, kuru okupējis bomzis, zibenīgi «aizbira» uz aizmuguri, kur veidojās milzīga drūzma. Bomzis bija priecīgs, ka puse tramvaja viņa rīcībā. Tikmēr aizmugurējā daļā, kur grūstījās un drūzmējās pārējie pasažieri kāda kundze gados uzsāka skaļi vaimanāt un notiekošajā vainot valdību, Rīgas satiksmi, policiju, citus pasažierus, kas sēž un neko nedara. Šitā esot katru rītu - nevarot aizbraukt ne uz tirgu, ne kapiem. Dienas laikā kāpjot iekšā un smirdot tā, ka slikta dūša. Uz tramvaja soliem esot jāklāj celofāna maisiņi, citādi sazina ko varot saķert - tur jau ne tikai infekcijas, bet arī blusas, utis un citas radības dzīvojot,» piedzīvotajā dalās Anna. Savukārt Gita, braucot 4.maršruta tramvajā, pirms kāda laika piedzīvoja ne mazāk nepatīkamu situāciju. «Kad tramvajā iekāpa un laiski sēdeklī aiz manis izlaidās kāds vīrs, degunā iesitās spēcīgs lēta odekolona smārds. Palūkojos atpakaļ: aiz manis snauduļoja netīrīga izskata, nekopts un manāmi iereibis vīrietis. Pamanīju, ka viņš ir apčurājies.

Salkanā smaka, kas atgādināja odekolona un vēmekļu sajaukumu nāca no viņa. Vīrs bija «izrāvis» ne vienu vien odekolona pudelīti.

Oda tik stipri, ka man palika slikta dūša. Laikam to pašu juta arī citi pasažieri, kas sarosījās, apmainījās ar frāzēm: «Fui, kā smirds!»; «Nevaru izturēt!»; «Vai tiešām būs jāiet kājām?» Tika atvērti logi, bet tas daudz nelīdzēja. Labi, ka man pēc dažām pieturām bija jāizkāpj.» Gita saka, ka regulāri braucot ar tramvaju gar Centrāltirgu, viņai nākas «izbaudīt» visdažādāko smaku spektru, sākot ar zivīm, kāpostiem un beidzot ar asu urīna smaku. Ko darīt, ja sabiedriskā transporta līdzeklī iekāpj persona, kas izdala nelāgu smaku?

Ja situācija ir kritiska un sabiedriskā transporta līdzeklī iekāpusi persona, kas citiem pasažieriem sagādā neērtības, jāziņo, zvanot policijai pa tālruni 110, skaidro Rīgas pašvaldības policijas (RPP) preses sekretārs Toms Sadovskis. Operatīvās vadības birojā izsaukums tiks izvērtēts un informācija nodota atbilstošiem dienestiem. Lai ziņotu par nepatīkamām situācijām, var izmantot RPP mobilo aplikāciju. Sadovskis aicina cilvēkus būt iejūtīgiem un saprotošiem.

Dažkārt gadās, ka specifiska smaka ir gados vecam cilvēkam vai cilvēkam ar invaliditāti, kuram ir grūtības nomazgāties.

Savukārt bezpajumtnieki mēdz būt saprotoši. Apzinoties, ka var izraisīt nepatīkamas emocijas, viņi kaunas no sava dzīvesveida un cenšas izvairīties no konflikta eskalācijas. «Laikā, kad gandrīz katram ir viedtālrunis, cilvēki nesarunājās.» Ir gadījies, ka cilvēki izsauc pašvaldības policiju, tāpēc ka kaimiņš trokšņo. Izrādās, ka kaimiņš vienkārši pļauj zāli un pat nenojauš, ka tas kādam sagādā neērtības. «Cilvēks ir ļoti pārsteigts, vairākas reizes atvainojas un saka, ka pļaus zāli tad, kad nevienam netraucēs. Tā vietā, lai parunātos ar kaimiņu, cilvēki uzreiz izsauc policiju.»

