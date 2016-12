Iedzīvotājiem šķiet, ka žagarus pelnījis Šadurskis un Āboltiņa, bet dāvanas - Vējonis un Ušakovs

Par šogad paveikto no Ziemassvētku vecīša žagarus visvairāk būtu pelnījis izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis (V) un Saeimas deputāte Solvita Āboltiņa (V), savukārt lielāko dāvanu pelnījis Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Rīgas mērs Nils Ušakovs (S), pētījumu centra SKDS veiktajā aptaujā šādu viedokli pauduši iedzīvotāju.

Atbildot uz jautājumu, kurš sabiedrībā pazīstams cilvēks par šogad paveikto no Ziemassvētku vecīša būtu pelnījis žagarus, 14% minēja Šadurski, 13% - Āboltiņu, 5% nosauca Ušakovu, bet citus nosauca 2% un mazāk aptaujāto. Viens no aptaujātajiem iedzīvotājiem minējis atbildi «Ziemassvētkos mēs visi esam labi, un vajag atļaut laboties». 32% aptaujāto nebija viedokļa, kurš no sabiedrībā zināmiem cilvēkiem šogad būtu pelnījis žagarus.

Analizējot datus atkarībā no sarunvalodas ģimenē, vērojams, ka respondenti ar latviešu sarunvalodu biežāk starp žagaru pelnītājiem minējuši Āboltiņu un Ušakovu, savukārt krievvalodīgie respondenti biežāk nosauca Šadurski un ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču (V).

Saistītie raksti

Atbildot uz jautājumu, kurš sabiedrībā pazīstams cilvēks šogad būtu pelnījis lielāko Ziemassvētku dāvanu, 15% minēja Valsts prezidentu Vējoni, 14% norādīja Rīgas mēru Ušakovu, 6% nosauca basketbolistu Kristapu Porziņģi, 5% minēja komponistu Raimondu Paulu. 24% izvaicāto bija grūti pateikt, kurš sabiedrībā pazīstams cilvēks būtu pelnījis lielāko dāvanu.

Reklāma -->

Aptaujas dalībnieki ar latviešu sarunvalodu ģimenē biežāk pauda viedokli, ka dāvanu ir pelnījuši Vējonis, Porziņģis, aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) un Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš, savukārt respondenti, kuru galvenā sarunvaloda ģimenē ir krievu, biežāk minēja Rīgas mēru Ušakovu.

Atbildot uz jautājumiem, kuri sabiedrībā pazīstami cilvēki pelnījuši žagarus, bet kuri - lielāko dāvanu, iedzīvotāji varēja sniegt vairākas atbildes.

«Baltic International Bank Latvijas barometrs» ir Latvijas iedzīvotāju noskaņojuma un attieksmes pētījums, kurā ik mēnesi, iekļaujot pazīstamu ekspertu vērtējumus, tiek atspoguļotas sabiedrībā aktuālas norises.

Jaunākā «Baltic International Bank Latvijas barometra» pētījuma aptauja veikta novembra pirmajā pusē. Ar stratificētās nejaušās izlases metodi, veicot tiešās intervijas respondentu dzīves vietās, tika aptaujāti 1007 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem visā Latvijā. Aptauju veic pētījumu centrs SKDS.