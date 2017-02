€100 mēnesī par cigaretēm

Cik izmaksā smēķēšana? Aprunājoties ar vairākiem ikdienas pīpētājiem, noskaidrojām, ka par cigaretēm ik mēnesi izdotā nauda dažkārt pārsniedz pat 100 eiro.

Daudz nebēdā par izmaksām

Juris, kurš smēķē 16 gadus, TVNET pastāstīja, ka ikdienā izpīpē nepilnu paciņu cigarešu. Vienas paciņas cena ir 3 eiro. Tādējādi ik mēnesi par cigaretēm nākas izdot gandrīz 100 eiro.

Bet Juris par šādiem izdevumiem daudz nebēdā - viņš ir vientuļš vecpuisis, kura dienas ritmā smēķēšanai ir diezgan būtiska nozīme. «Manā budžetā ir divas galvenās izmaksu pozīcijas - dzīvoklis un atpūta. Tā kā mitekli joprojām īrēju, īres maksa un visi komunālie maksājumi veido aptuveni 600 eiro mēnesī, bet atpūtai parasti aiziet nedaudz mazāka summa.

Man nav nedz lielu kredītu, nedz bērnu un ģimenes, kas prasītu lielus naudas līdzekļus, tāpēc par smēķēšanas dārdzību varu īpaši nesatraukties,» saka IT nozarē strādājošais Juris. Viņš atklāj:

100 eiro par cigaretēm man neliekas pārāk liela summa.

Nedaudz tinamās tabakas

Savukārt Maija, kura aptuveni pusgadu smēķē tinamo tabaku, ik dienas izpīpē 4-10 pašas uztītas cigaretes. Viena tabakas paciņa maksā aptuveni 6 eiro, bet mēnesī viņa patērē vidēji divas paciņas, kas izmaksā aptuveni 13 eiro. Vēl nedaudz naudas jārēķina par filtriem, ietinamajiem papīrīšiem, kas nemaksā dārgi.

Sieviete atzīst, ka ir domājusi par smēķēšanas izmaksām: «Var jau smēķēt lētāku tabaku, bet es to nedaru, jo lētākā tabaka vairāk smird.»

Tāpat viņa apsvērusi cigarešu ietekmi uz veselību. «Es noteikti kādreiz atmetīšu, bet pašlaik nav tādas vajadzības un sajūtas, ka to vajadzētu.

Ja atmetīšu smēķēšanu, tad pavisam. Negribu atkal atsākt.»

Maija priecājas, ka viņa ikdienā izpīpē salīdzinoši nelielu cigarešu daudzumu. Piemēram, nesenajās brīvdienās, ko viņa pavadīja laukos, izlietoja tikai pāris cigarešu dienā.

Sanāk diezgan liela summa

Bet Valdis ik dienas izpīpē aptuveni 1-1,5 cigarešu paciņas. Tā kā vienas paciņas cena ir aptuveni 2,80, tad katru dienu cigaretēm jāatvēl aptuveni 4 eiro.

Kopumā mēnesī Valdis cigaretēm iztērē aptuveni 120 eiro.

Valdis, kurš ir kaislīgs smēķētājs, spriež - nav nozīmes, cik daudz naudas smēķēšanai jātērē, galvenais, lai no tās gūtu prieku.

Viņš savā atkarībā no pīpēšanas nesaskata nekādu lielo problēmu, kā arī neuztver to par būtisku veselības apdraudētāju. Viņu īpaši neuztrauc iespējamās kaites, it īpaši tāpēc, ka viņš ar tām vēl nav saskāries, kaut arī pīpē jau vairākus gadu desmitus. Tiesa, dažkārt viņu moka «pīpētāju klepus», bet tas esot sīkums.

