Ķīlis: Augstskolu apvienošana Latvijā notiks «asiņainā ceļā»

Augstskolu apvienošana Latvijā notiks asiņainā ceļā, intervijā Latvijas Radio teica bijušais izglītības ministrs Roberts Ķīlis.

Ķīlis uzskata, ka Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reorganizācija un pievienošana Latvijas Universitātei ievada Izglītības un zinātnes ministrijas plānu sākt augstskolu konsolidācijas procesu.

Bijušais ministrs norādīja, ka ziņojums par to valdībā tika pieteikts jau 2010.gadā, tādējādi process ir novēlots un arī ne īpaši labi izstrādāts no sabiedrisko attiecību aspekta. Viņš gan arī atzina, ka IZM nav nav vienīgais peramais zēns, jo izstrādāt valsts redzējumu par to, kā konsolidēt augstskolas, ir bijis Augstākās izglītības padomes uzdevums.

Bijušais politiķis norādīja, ka Latvijā pašlaik ir pārāk maz studentu, tādēļ augstskolu skaita samazināšanās ir neizbēgama. «Šis ir tas brīdis, kad viss sāk brukt. Tas sāk iet pa asiņainu ceļu,» teica Ķīlis. Augstskolu reorganizācija un apvienošana, viņaprāt, tagad notiks «asiņainā ceļā, džungļu likumu - kurš kuru - režīmā».

Pēc Ķīļa teiktā, optimāli Latvijā ir nepieciešamas 20 augstskolas esošo teju 60 vietā.

