Silenieks: Rīgai jābūt efektīvai Eiropas galvaspilsētai, kas spēj ātri reaģēt uz izaicinājumiem

Rīgai jābūt efektīvai Eiropas galvaspilsētai, kas spēj ātri reaģēt uz izaicinājumiem, sacīja iespējamais Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) Rīgas mēra amata kandidāts Viesturs Silenieks.

Lai kļūtu par ZZS Rīgas mēra kandidātu, Sileniekam vēl būs jāsaņem paša pārstāvētās Latvijas Zaļās partijas domes (LZP) atbalsts, kā arī akcepts no Latvijas Zemnieku savienības (LZS). Tāpat kā «zaļajiem», arī «zemniekiem» ir tiesības apspriešanai piedāvāt savu iespējamo ZZS kandidātu Rīgas mēra amatam.

Iespējamais Rīgas mēra kandidāts uzsver, ka galvaspilsētā notiekošais ir visas Latvijas stāsts un pašlaik Rīga nerealizē savas iespējas. Valsts lielākai pilsētai ļoti trūkst sadarbības gan ar tuvējām pašvaldībām, tāpat traucē nespēja ar valdību vienoties par kādiem nozīmīgiem darbiem, secinājis politiķis. Silenieks, kurš ir LZP līdzpriekšsēdētājs, skaidro, ka ir gatavs mainīt šo situāciju, un norāda, ka Rīga jau pašlaik var ietekmēt valdības lēmumus, taču šī iespēja netiekot izmantota.

Rīga var kļūt par Eiropas labāko galvaspilsētu, kas izmanto savas priekšrocības, piemēram, to, ka salīdzinājumā ar lielajām metropolēm ir maza un kompakta, tāpēc ātri spēj reaģēt uz izaicinājumiem, norādīja politiķis. Viņš akcentēja, ka pat lielpilsētas Londona un Parīze strādā pie plašu izmaiņu veikšanas, kas kontrastē ar situāciju Rīgā, kur nekas jauns nenotiek, kura ir stagnējoša un kuru pamet iedzīvotāji, kas «mūk» uz Pierīgu. Pārcelšanās saistīta ar to, ka šiem cilvēkiem nepatīk Rīgā, jo reālā dzīve ir «zaļumos» jeb īstenojot zaļu dzīvesveidu. Tāpēc pilsētai ir jābūt modernai, tātad arī zaļai un jābalstās uz inovācijām un tehnoloģijām, pauda politiķis.

Viens no veicamajiem soļiem zaļāka dzīvesveida atbalstīšanā ir zemnieku piesaistīšana, lai skolās un bērnudārzos audzēkņiem būtu pieejama bioloģiskā pārtika, norādīja iespējamais ZZS mēra amata kandidāts, akcentējot, ka jāpārstāj indēt bērnus ar to pašreizējā ēdiena piedāvājuma daļu, kas nav veselīga. To var ieviest pakāpeniski, tādējādi Rīga sniegtu arī atbalstu laukiem, pauda LZP līdzpriekšsēdētājs.

Silenieks norādīja, ka politikas īstenošanai ir jāizmanto pētījumos gūtie secinājumi. Jau pašlaik pilsētas rīcībā ir dažādi dati, kuru informācija netiek atbilstoši izmantota.

Tāpat viņš vērsa uzmanību, ka Rīgas 58 apkaimēs dzīvojošajiem ir jābūt pieejamai informācijai, kas attiecas tieši uz viņiem. Pašlaik Rīgas dome savā mājaslapā piedāvā visu informāciju, kas arī neattiecas uz konkrētās vietas iedzīvotājiem. Piemēram, ziņai par ūdens sistēmas remontu kādā ielā jābūt adresētai konkrētajai apkaimei - Pleskodālei, Mežaparkam, Purvciemam vai citai vietai - jo tā neskar pārējo pilsētu, skaidroja politiķis. Viņš vērsa uzmanību, ka ir aktivizējušās apkaimju biedrības, kuras pilsētai arī būtu jāuzklausa saistībā ar to, kādai ir jābūt vietējai videi.

Izglītības jomā politiķis kritiski vērtē situāciju, kas ir izveidojusies ar skolu un citu izglītības iestāžu topu, kas liek iedzīvotājiem veikt lielu attālumu, vedot savu bērnu no Pierīgas uz šo «labo skolu». Taču, raugoties no vides viedokļa, piemēram, Rīgas Valsts 1.ģimnāzija nevar būt pirmajā vietā, jo tai nav atbilstoša sporta laukuma, skaidroja Silenieks. Viņš norādīja, ka ir ieinteresēts, lai visur būtu pieeja kvalitatīvai izglītībai, jo «nav slikto un labo bērnu».

Vaicāts par viņa piedāvājumu uzņēmējiem, Silenieks sacīja, ka Latvija ir iespēju zeme tehnoloģiju cilvēkiem arī atjaunojamo resursu un IT tehnoloģiju jomā. Pašreizējā situācija ar industriālajām zonām Rīgā nav laba, tāpēc pilsētai šajā lietā ir jāiet talkā uzņēmējiem. Šajā jomā labi strādā brīvosta, taču pilsētai ir jāatbalsta industriālie parki, skaidroja politiķis. Taujāts, ko tas nozīmēs praksē, Silenieks norādīja uz, piemēram, tukšu angāru nodrošināšanu, kur uzņēmējs uzreiz var ievietot savas ražošanas iekārtas. Tas prasītu arī atbilstošu pievedceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšanu.

Iespējamais ZZS Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidāts sarunā ar aģentūru LETA arī sniedza plašu ieskatu par darāmo satiksmes jomā.

Silenieks apliecināja, ka ir informēts par LZP valdes lēmumu virzīt apspriešanai partijas domē viņa kandidatūru ZZS Rīgas mēra kandidāta statusam.

Kā ziņots, ja LZP dome 13.janvāra sēdē vienosies par atbalstu Sileniekam, tad pretendents tiks virzīts vērtēšanai ZZS valdes sēdē.

ZZS, kuru veido LZP un Latvijas Zemnieku savienība, iepriekš pieņēmusi lēmumu vēlēšanās Rīgā startēt kopīgi. Līdz ar to «zaļajiem» un «zemniekiem» būs jāvienojas par vienu mēra amata kandidātu. Tiek izteikts pieļāvums, ka prioritāri savu kandidātu mēra amatam no ZZS apspriešanai varētu virzīt LZP.

Pašvaldību vēlēšanas notiks jūnija sākumā.

