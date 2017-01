Eksperti skeptiski: valstij nav jānodrošina kapavietas pirmajām personām

Foto: Evija Trifanova / LETA

Politikas vērotāji skeptiski par to, ka valstij būtu jānodrošina kapavietas valsts pirmajām personām. Jautājums aktualizējās saistībā ar laikraksta «Diena» publikāciju par to, kā pie elitāras, «parastajiem» cilvēkiem nepieejamas kapavietas Rīgas 1.Meža kapos, netālu no Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes atdusas vietas, tikusi bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Šis raksts sacēlis ažiotāžu sociālajos tīklos.