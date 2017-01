Tiesībsargs: Bērnu tiesību aizsardzības nozarē Latvijā ir krīze

Nesenie traģiski notikumi valstī pilnīgi noteikti liecina par krīzi bērnu tiesību aizsardzības nozarē, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam «Rīta panorāma» pauda tiesībsargs Juris Jansons.

«Un vārds šausminoši ir pilnīgi vietā. Tā ir šausminoša bezatbildība un šausminoša vienaldzība,» noteica tiesībsargs, uzsverot, ka problēma ir jārisina. Jādomā par kompetencēm, atbildības līmeņiem, izprati par normatīvo regulējumu un tā piemērošanu dzīvē.

Tiesībsargs gan vērtēja, ka ir labo pašvaldību piemēri, kur tādas situācijas, kā, piemēram, Dobelē vai Rēzeknē, nav iespējamas.

Vērtējot traģisko nelaimi Dobelē, Jansons norādīja, ka skumju viņu dara fakts, ka pašvaldība, neizvērtējot situāciju pēc būtības, var pateikt, ka sociālais dienests ir visu izdarījis pareizi. «Tas parāda attieksmi,» pauda Jansons.

Tiesībsargs gan piebilda, ka, viņaprāt, ļoti daudz cilvēku pašvaldību un valsts pārvaldes līmenī ir uz izdegšanas robežas. Tas ir gan atalgojuma jautājums, gan slodze. «Tas viss veido zināmu fonu, kas diezgan būtiski ietekmē šos te pienākumus,» vērtēja Jansons.

Tāpat tiesībsargs norādīja, ka citreiz, nespējot atrast piemērotu cilvēku kādam amatam, tajā tiek ielikta persona bez nepieciešamajām zināšanām, un tā nedrīkstētu būt.

Saistībā ar traģēdiju Dobelē tiesībsargs pārmetumus veltīja arī līdzcilvēkiem, kaimiņiem.

Jau vēstīts, ka 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.

Kā 5.janvārī aģentūrai LETA pauda gan Dobeles sociālajā dienestā, gan Dobeles novada pašvaldībā, nav pamata uzskatīt, ka Sociālais dienests būtu palaidis garām svarīgu informāciju, kas varētu būt par iemeslu trīs cilvēku bojāejai Dobelē.

Zināms arī, ka ģimene mitinājusies 17,3 kvadrātmetrus plašā dzīvoklī. Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs Guntis Safranovičs (ZZS) aģentūrai LETA iepriekš atzina, ka dzīvoklis ģimenei bija par mazu jau tad, kad tajā bija četri cilvēki, bet tas bija atbilstošs viņu maksātspējai īres līguma parakstīšanas brīdī.

Tāpat vēstīts, ka šonedēļ dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Rēzeknē bojā gāja kāda 12 gadus veca meitene. Latvijas Televīzija vēstīja, ka meitene mājas bijusi viena, jo viņas tēvs jau vairākas dienas bijis slimnīcā. Šī arī neesot bijusi pirmā reize, kad meitene mājās palikusi viena. Kaimiņi raidījumam teikuši, ka pagājušajā gadā tā meitene ir nodzīvojusi aptuveni pusotru mēnesi, jo mātei ir liegtas aprūpes tiesības.

