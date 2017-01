Saistībā ar kapvietu Vīķe-Freiberga sirsnīgi pateicas saviem skauģiem

Eksprezidente savā Facebook kontā nesen ierakstījusi: "Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību visiem tiem, kas uz nāvi raugās ar mūsu tautā pieņemto attieksmi, ko skaisti izsaka sekojošās divas dainas:

Ko es laba nopelnīju,

Šai saulē dzīvodama?

Vienu linu paladziņu,

Sešus dēļu gabaliņus.

Bur man buri, skauž man skauģi,

Nevar mani izpostīt:

Dieviņš taisa zelta sētu

Apkārt manu augumiņu.

VVF"

Tvīts

TVNET jau vēstīja par laikraksta Diena rakstīto, ka eksprezidente, izmantojot starpniekus, tikusi pie kapavietas Rīgas I Meža kapos, netālu no Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes atdusas vietas.

No vairākām amatpersonām Rīgas pašvaldības iestādēs laikraksts noskaidrojis, ka I un II Meža kapos dabūt kapavietu «no malas» nav iespējams. Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes galvenais speciālists Krišs Noris skaidrojis, ka I Meža kapi ir daļēji slēgta kapsēta, kur vietas var iegūt tikai tie, kuriem uzturēšanā jau ir kapavietas un kuriem tās ir «pilnas», turklāt «tagad jau ir tik tālu nonācis, ka pat tiem vairs nepietiek, nav teritorijas».

Tomēr, neraugoties uz to, Vīķe-Freiberga pie šādas kapavietas tikusi, taču, kā tas noticis, laikrakstam nav vēlējusies komentēt ne pati eksprezidente, ne citi iesaistītie.

Šī vēsts izraisījusi dažādu viedokļu apmaiņu.

Tvīts

Tvīts

Tvīts

Ne gluži vienmēr sapratu VVF, bet viņa ir OK, ļoti OK, Viņai vienmēr viss ir iznācis.Lai ir kaps, kur viņa grib! Not my star,but I see light— Aigars Freimanis (@AigarsFr) January 10, 2017