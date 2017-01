Sociologs: Juraša pievienošanās rada potenciālu Jaunajai konservatīvajai partijai

Bijušā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Operatīvo izstrāžu nodaļas vadītāja Jura Juraša pievienošanās Jaunajai konservatīvajai partijai (JKP) rada potenciālu šai partijai, taču tas vēl nenozīmē, ka partijai būs ieguvumi, teica pētījumu aģentūras «SKDS» direktors Arnis Kaktiņš.

«Skatoties no šīs partijas pozīcijām, es neredzu, ka tas varētu nest kaut kādus zaudējumus. Ja ar partiju kaut kas nemainās, neparādās jauni līderi, jaunas tēmas, idejas, kas varētu publiskajā telpā radīt kaut kādu troksni, tad nav nekāda pamata domāt, ka šī partijas popularitāte vai vilkme jebkādā veidā varētu mainīties. Popularitāte šai partijai ir ļoti zema. Ja nav nekāds troksnis, tad pats no sevis nekas nevar mainīties. Juraša pievienošanās šai partijai rada kaut kādu potenciālu partijas popularitātei palielināties. No partijas skatu punkta, es šeit nekādus zaudējumus neredzu, bet redzu potenciālu kaut ko iegūt, taču tas ir tikai potenciāls kaut ko iegūt un tie vēl nav ieguvumi,» norādīja Kaktiņš.

Kaktiņš ir «viegli skeptisks» par to, vai partijai varētu būt ļoti lieli ieguvumi, jo Jurašs nav starp zināmākajiem un augstāk novērtētākajiem Latvijas cilvēkiem, turklāt lielākā daļa sabiedrības viņu nemaz nepazīst. «Ja viņam būtu šī lielā reputācija, tad gan būtu pienesums. Sabiedrība iepriekš kaut ko par viņu dzirdējusi, tagad vēlreiz pamanījusi viņu, taču tas automātiski neizriet, ka partijai būs vērā ņemams atbalsts. Tur ir iekšēja potencialitāte, taču tikai laiks rādīs vai partijai palielināsies popularitāte,» norādīja Kaktiņš.

Tāpat pašlaik esot pāragri runāt, vai līdz ar Juraša pievienošanos Jaunā konservatīvā partija iekļūs Rīgas domē. «Tur būs liels darbs jāiegulda, jo deputāta amata pretendentu ir daudz un grūstīšanās būs liela,» uzsvēra eksperts.

Jurašs šodien paziņoja, ka aicināšot citus bijušos KNAB darbiniekus sekot viņa pēdās - iestāties šajā partijā. Ja šajā partijā iestātos bijusī KNAB priekšnieka vietniece Juta Strīķe, tad Kaktiņš domā, ka tas dotu lielāku pienesumu. «Es pieņemu, ka viņai varētu būt lielāka atpazīstamība un viņas teiktajam varētu būt lielāks spēks nekā Jurašam,» norādīja Kaktiņš.

Ja Jurašam izdotos pierunāt partijā iestāties «duci» bijušo, turklāt nepazīstamu KNAB darbinieku, tad Kaktiņš nedomā, ka tas dotu īpašu pienesumu bijušā tieslietu ministra Jāņa Bordāna vadītajai partijai.

Bijusī KNAB amatpersona šodien paziņoja, ka valstī pie varas esošajām partijām nav vēlēšanās apkarot korupciju, tāpēc viņam ir grūti noraudzīties uz drūmo korupcijas stāvokli valstī. Īpaši asi viņš kritizēja Nila Ušakova (S) vadīto Rīgas domi.

Ņemot vērā minētos apsvērumus, Jurašs nolēmis iestāties bijušā tieslietu ministra Bordāna vadītajā un kandidēt vasarā gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās Rīgā.