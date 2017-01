Kā C hepatītu ārstē Lietuvā, Igaunijā un Polijā?

Foto: PantherMedia/Scanpix

Lietuva, Igaunija un Polija C hepatīta pacientu ārstēšanā ir soli priekšā Latvijai, jo jau ir atteikušās no C hepatīta pacientu prioritizēšanas (nosakot, kurš pirmais saņems ārstēšanu ar jaunākās paaudzes medikamentiem) vai plāno to tuvākajā laikā izdarīt, nodrošinot visiem pacientiem līdzvērtīgas iespējas saņemt bezinterferona terapiju.