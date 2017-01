Kronberga: Signāli par problēmām bērnu tiesību aizsardzībā bija jau traģiskajā 2008.gadā

Signāli, ka ir problēmas ar starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzības jomā Latvijā, bija jau 2008.gadā, kad notika vairākas lielas traģēdijas ar bērniem, intervijā Latvijas Radio sacīja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) vadītāja Ilona Kronberga.

Kronberga sacīja, ka šajā gadā bija gadījums, kad bērns nogalināts ar tējkannu, gadījums, kad bērns apliets ar verdošu ūdeni, un arī gadījums, kad zīdainis izmests pa logu. «Šausmīgs gads,» viņa teica, piebilstot, ka diskusijas pēc tam notika, bet konkrēti lēmumi netika pieņemti.

Viņa pauda pārliecību, ka nupat notikušās traģēdijas Rēzeknē un Dobelē būs pagrieziena punkts bērnu tiesību aizsardzības uzlabošanā Latvijā.

Reklāma

VBTAI vadītāja uzskata, ka Bērnu tiesību aizsardzības likumā ir daudz normu, kam ir deklaratīvs raksturs, līdz ar to nav konkrētu izpildes mehānismu. «Šeit ir virkne jautājumu jāpārvērtē,» atzina Kronberga. «Ja mēs pildītu tos likumus, kas jau ir uzrakstīti, ļoti daudz negatīvo situāciju nebūtu mūsu valstī,» pauda inspekcijas vadītāja.

Jau vēstīts, ka 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.

Kā 5.janvārī aģentūrai LETA pauda gan Dobeles sociālajā dienestā, gan Dobeles novada pašvaldībā, nav pamata uzskatīt, ka Sociālais dienests būtu palaidis garām svarīgu informāciju, kas varētu būt par iemeslu trīs cilvēku bojāejai Dobelē.

Zināms arī, ka ģimene mitinājusies 17,3 kvadrātmetrus plašā dzīvoklī. Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs Guntis Safranovičs (ZZS) aģentūrai LETA iepriekš atzina, ka dzīvoklis ģimenei bija par mazu jau tad, kad tajā bija četri cilvēki, bet tas bija atbilstošs viņu maksātspējai īres līguma parakstīšanas brīdī.

Saistībā ar notikušo VBTAI vadītāja iecerējusi rosināt izstrādāt kārtību, kā dažādu jomu institūcijas savā starpā sadarbojas bērnu tiesību aizsardzībā.

Tāpat vēstīts, ka šonedēļ dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Rēzeknē bojā gāja kāda 12 gadus veca meitene. Latvijas Televīzija vēstīja, ka meitene mājas bijusi viena, jo viņas tēvs jau vairākas dienas bijis slimnīcā. Šī arī neesot bijusi pirmā reize, kad meitene mājās palikusi viena. Kaimiņi raidījumam teikuši, ka pagājušajā gadā tā meitene ir nodzīvojusi aptuveni pusotru mēnesi, jo mātei ir liegtas aprūpes tiesības.

Saistītie raksti