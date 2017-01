Barikāžu dalībnieku atmiņu stāsti: toreiz domājām, ka rītu nesagaidīsim!

Barikāžu laikā 1991. gada janvārī lielā mērā izšķīrās Latvijas neatkarības būt vai nebūt. Padomju armijas daļas un speciālo uzdevumu vienības uzbrukumā Viļņas televīzijas tornim nogalināja četrpadsmit, bet ievainoja simts desmit neapbruņotus civiliedzīvotājus.

13. janvāra rītā Latvijas Tautas frontes vadītāji Dainis Īvāns un Romualds Ražuks Latvijas Radio aicināja Latvijas iedzīvotājus pulcēties Doma laukumā, un Rīgas ielās stratēģiski svarīgo objektu aizsardzībai neticamā ātrumā sāka slieties barikādes. Uz Rīgu plūda smagās lauksaimniecības un celtniecības tehnikas straumes, kuru uzdevums bija aizsargāt pieeju barikādēm. Doma laukumā, pie televīzijas torņa Zaķusalā un citur dega barikāžu aizstāvju ugunskuri. Vairākas tā laika spilgtas personas dalījās ar atmiņām, kā toreiz bija nosargāt Latviju.

Ģirts Valdis Kristovskis: Ikvienam barikāžu dalībniekam bija jāuzņemas augsts risks

Toreizējais Augstākās padomes deputāts, LTF Ventspils nodaļas vadītājs Ģirts Valdis Kristovskis kā viens no AP Aizsardzības štāba vadītājiem bija daudzu svarīgu to dienu lēmumu pieņemšanas epicentrā. Viņš atceras, ka toreiz tautai īsti nebijis no kā gaidīt spēka struktūru atbalstu.

«Mēs bijām totalitārā padomju režīma spēka struktūru ielenkumā,

to izlūku neredzamā uzraudzībā, patiesībā kontrolē. Mūs atbalstīja tikai neliela daļa Latvijas tā laika milicijas darbinieku. Mēs varējām paļauties tikai paši uz sevi. Vissviens, vai bijām Tautas frontes štābā vai Vecrīgā Doma laukumā, Augstākajā Padomē vai valsts sardzes posteņos Zaķusalā. Pirmo pašaizsardzības brīvprātīgo kārtības sargu vienību iespējas, ekipējums un saziņas līdzekļi bija trūcīgi. Un tomēr tā vienlaicīgi bija organizēta kustība, gan arī augsta katras barikāžu aizstāvju šūniņas pašorganizācija. Tas bija pietiekami, lai cilvēku pārliecība apvienotu iepriekš savstarpēji nepazīstamus ļaudis. Ikvienam barikāžu dalībniekam bija jāuzņemas augsts risks, svaru kausi varēja nosvērties kuru katru brīdi. Tas bija ārkārtīgas spriedzes laiks. Un tomēr mēs katrs bijām savā īstajā, Latvijas valstij noderīgajā vietā. Mēs katrs uzņēmāmies šo pašam sev uzticēto vietu nosargāt Latvijas brīvības un mūsu neatkarības vārdā! Un tas mums izdevās! Jāpiebilst, ka Ģirts Valdis Kristovskis vēlāk 1991. gadā kļuva par pirmo Latvijas Zemessardzes štāba priekšnieku.

Romualds Ražuks: mēs pārspējām visus PSRS militāros plānotājus

Toreizējais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks saka, ka par Trešās Atmodas apogeju kļuva Tautas frontes rīkotā tautas protesta manifestācija Daugavmalā 13. janvārī, kurā, lai izteiktu atbalstu lietuviešiem un paustu gatavību ne sprīdi nenovirzīties no Latvijas neatkarības ceļa, pulcējās ap 500 000 cilvēku. «1991. gada sākums atnāca ar situācijas tālāku dramatizēšanos. 2. janvārī omonieši ieņēma Preses namu, un no visām pusēm nāca aicinājumi nekavējoties organizēt masu manifestāciju. Tomēr gan Tautas frontes valde, gan es kā tās priekšsēdētājs pieņēmām lēmumu manifestācijas organizēšanu atlikt līdz kritiskajam brīdim. Lēmums par manifestācijas organizēšanu tika pieņemts 12. janvāra LTF domes sēdē. Domes sēdes starpbrīdī domnieki sanāca Latvijas Universitātes aulas stūrī, kur tradicionāli atradās melnas klavieres, un pieņēma lēmumu par stratēģiski svarīgo valstisko objektu sadali aizsardzībai starp reģionālajam LTF nodaļām. LTF nodaļu koordinatori diennakts režīmā dežurēja pie radioaparātiem, un tad pienāca ziņa par Viļņas asinspirti. Uzreiz pēc tās saņemšanas LR Augstākas padomes priekšsēdētāja vietnieks Dainis Īvāns uzstājās ar aicinājumu Latvijas radio, un cilvēki sāka plūst uz Rīgu. Tad bija barikāžu laika sākums.

Ar tādu pārgalvīgu rīcību mēs pārspējām visus PSRS militāros plānotājus,»

atceras Ražuks.

Renārs Zaļais: toreiz mēs domājām, ka rītu vairs nesagaidīsim

Iekšlietu ministrijas aizstāvju rindās bija arī Renārs Zaļais - Barikāžu muzeja direktors un 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātājs un prezidents. Viņš bija viens no tiem Bauskas miličiem, kuri 17. janvārī brīvprātīgi devās uz Rīgu aizsargāt kādu no Latvijai stratēģiski svarīgajiem objektiem. Omoniešu uzbrukums iekšlietu ministrijai sākās 20.janvārī 21 un 12 minūtēs. Pirmie šāvieni atskanēja aiz ēkas stūra, tad šķērsielā, iepretim galvenajām durvīm. Parādījās OMON bobiks un smagā mašīna restotiem logiem. Caur tiem kārtu kārtām šāviens sekoja šāvienam. Caur jumta lūku omonieši iekļuva ministrijas ēkā un cīņa un apšaude turpinājās ēkas iekšpusē. Renārs Zaļais atceras, ka sākumā OMON kaujinieki devušies uz ministriju slēgtā ierindā, bet pēc pirmajām Bauskas miliču automātu kārtām, uzbrucēji pajuka kur kurais un meklēja aizsegu. «Tas arī kaujas laikā bija vienīgais mirklis, kad redzēju uzbrucējus. Pēc tam sākās tāda ložu jūra, ka vairs nebija iespējams pacelt galvu un paskatīties pa logu. Ministrijas aizstāvēšanas kaujai bija ļoti liela nozīme, jo tas bija pirmais un vienīgais gadījums, kad OMON kaujiniekiem Latvijā tika izrādīta reāla pretestība.

Tas, ka mēs viņus aizkavējām, iespējams, deva laiku informācijai par notiekošo izplatīties visā pasaulē.»

Renārs Zaļais tāpat kā pārējie Iekšlietu ministrijas aizstāji 20. janvāri uzskata par savu otro dzimšanas dienu.

«Toreiz mēs domājām, ka rītu vairs nesagaidīsim,»

viņš atzīst.