Labklājības ministrs: Dobeles sociālais dienests ir strādājis labi

Pēc traģēdijas Dobelē izvērtējot šīs pilsētas sociālā dienesta darbu, Labklājības ministrija ir konstatējusi, ka dienests ir strādājis labi, šodien LTV informēja labklājības ministrs Jānis Reirs (V).

Sociālais dienests darīja savu darbu un darīja to labi, taču sociālais dienests nav visvarens, sacīja politiķis un piebilda, ja pieauguši cilvēki ir nostājušies uz iznīcības ceļa, ir ļoti grūti katram pielikt klāt kādu uzraugu, lai novērstu viņu rīcības sekas.

Ministrija esot pieprasījusi informāciju no Dobeles sociālā dienesta un dokumentu pārbaudēs secinājusi, ka dienests pildīja savus uzdevumus likumā noteiktajā kārtībā un ģimene saņēma nepieciešamo sociālo atbalstu.

Reira skatījumā, pamatproblēma šajā gadījumā bijusi tā, ka nav bijusi saskaņota darbība starp virkni institūciju. Šī iemesla dēļ atbildīgās institūcijas pulcējušās uz sanāksmi un apņēmušās trūkumus novērst.

Kā ziņots, 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni, kuru organismi bija no bada novājināti.