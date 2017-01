RPIVA aicina veikt detalizētu pētījumu par augstāko pedagoģisko izglītību

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA) uzskata, ka notikusī iesaistīto pušu tikšanās augstskolā apliecina: Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nav spējīga formulēt uz zinātniskiem vai vismaz loģiskiem argumentiem balstītu augstākās izglītības reformu plānu. Tāpēc akadēmija vēlreiz aicina ministriju atcelt lēmumu par RPIVA likvidāciju, to pievienojot Latvijas Universitātei, un pirms jebkādu reformu uzsākšanas veikt detalizētu pētījumu par Latvijas augstāko pedagoģisko izglītību.

«Diemžēl tikšanās kārtējo reizi apliecina – IZM nav spējīga atbildēt uz neskaitāmiem jautājumiem gan par it kā uzsāktajām augstākās izglītības reformām un to atbilstību strukturālo reformu definīcijai, gan par studiju kvalitāti augstākās pedagoģiskās izglītības iestādēs, gan par to, kā jānotiek ieplānotajai RPIVA pievienošanai LU, kas notiks ar studentiem, studiju programmām u.t.t. Tā vietā visām pieaicinātajām pusēm nācās noklausīties atkārtotas ierēdnieciskas atsauces uz publiski plašāk nezināmiem Ministru kabineta dokumentiem un ES fondu apgūšanas programmām, kā arī propagandas saukļus, tādus kā «Mūsu mērķis ir divu spēcīgu institūciju apvienošana, lai izveidotu vienu izcilu!» Izglītības ministrija tāpat nebija spējīga piedāvāt nevienu atbildi uz gluži pamatoto RPIVA studentu jautājumu – kādi konkrēti būs mūsu ieguvumi no plānotās pievienošanas LU?», atzīst RPIVA rektore Daina Voita.



RPIVA ir pārsteigta arī par IZM pausto viedokli, ka pēc RPIVA pievienošanas LU nekādi tālāki augstākās izglītības iestāžu reorganizācijas plāni ministrijai vairs neesot. «Kopš kura laika vienas augstskolas likvidēšanu un voluntāru, nedemokrātisku pievienošanu citai dēvē par augstākās izglītības reformām? Turklāt, ja mērķis nekādi nevar būt izglītības kvalitātes uzlabošana likvidējamās iestādes studentiem. Jebkurš neatkarīgs publiskās pārvaldes eksperts var pateikt, ka spēcīgākas iestādes pievienošana šajā jomā vājākai iestādei vidējo līmeni nozarē pazeminās. Un šobrīd zināmie starptautiskie pētījumi nepārprotami rāda, ka pedagoģijas jomā RPIVA ir spēcīgāka par LU! Tas nozīmē tikai vienu – IZM ir kādi slēpti, plašākai sabiedrībai nezināmi un nesaprotami mērķi. Iespējams – imitēt reformas augstākajā izglītībā, lai saņemtu ES fondu naudu, par ko tik aizrautīgi šodienas sanāksmē runāja IZM pārstāve».



Kā uzskata RPIVA rektore Daina Voita, IZM vēl ir laiks atteikties no sasteigtā lēmuma nosūtīt Ministru kabineta rīkojuma projektu par RPIVA «reorganizāciju» izskatīšanai Ministru kabineta komitejā, ko diskusijas noslēgumā klātesošajiem solīja IZM valsts sekretāra vietniece Agrita Kiopa.



«Es vēlreiz aicinu ministriju sākt visu procesu no sākuma loģiskā secībā un tā, kā to paredz strukturālo reformu principi. Un, proti, vispirms pasūtīt neatkarīgu pētījumu, lai izvērtētu visu sešu Latvijas valsts finansēto augstskolu, kurās var iegūt augstāko pedagoģisko izglītību, piedāvāto programmu kvalitāti. Pēc tam veikt diskusijas ar visām šīm augstskolām, kā arī citām procesā iesaistītajām pusēm par labākajiem risinājumiem augstākās pedagoģiskās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošanai. Un tikai pēc tam nākt klajā ar konkrētu plānu – vai nu tā būt kādu augstskolu reorganizācija, vai programmu apvienošana, vai citas sadarbības formas», uzskata RPIVA rektore.

Kā jau ziņots, IZM ir paziņojusi par ieceri RPIVA pievienot Latvijas Universitātei. Kā apstiprināja ministrijā, tas nepieciešams, lai veiktu resursu koncentrāciju un panāktu iespējami efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

