Rinkēvičs: Lielbritānijas aiziešana no ES vienotā tirgus valstij nenāks par labu

Lielbritānijas premjerministres Terēzas Mejas paziņojums par Lielbritānijas aiziešanu no vienotā tirgus nav labs ne pašai valstij, ne Eiropai, trešdien diskusijā par Eiropas drošības un ārējās politikas nākotni šajā gadā teica ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V).

Ministrs norādīja, ka 2017.gads Eiropās solās būt sarežģīts. Viņš norādīja, ka Eiropai ir jārespektē Lielbritānijas pozīcija, koncentrējoties uz to, lai arī pēc 2019.gada ES būtu maksimāli tuvas attiecības gan drošības, gan ekonomikas, gan ārlietu jomās. Rinkēvičs gan norādīja, ka, viņaprāt, Lielbritānijas solis «nav labs Eiropai un arī pašai Lielbritānijai».

«Mums ir jābūt maksimāli pragmatiskiem un konstruktīviem,» raksturojot nepieciešamo Eiropas attieksmi pret Mejas paziņojumu, teica ministrs. Šo pašu pozīciju viņš attiecināja arī uz nākamajos mēnešos Maltas un Romas samitos paredzētajām sarunām par ES attīstību.

Reklāma

«Lai cik lielas un dažādas problēmas nebūtu skārušas ES, lai kāda ik pa brīdim nebūtu skepse un kritika, manuprāt, nav nekā labāka šobrīd par šo projektu. Un mums ir jādara viss, lai šis projekts ne tikai tiktu glābts, bet, lai tas arī attīstītos tālāk, kā prioritātes minot to, kas Eiropas pilsoņiem pašlaik ir pašas būtiskākās – drošība un ekonomiskā attīstība,» stāstīja Rinkēvičs.

Šim viedoklim piekrita arī Saeimās Ārpolitikas komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš (V), kurš atzīmēja, ka pašlaik nevajadzētu veikt milzīgas pārmaiņas. Kalniņš norādīja, ka tieši «vētrainā laikā galvenokārt ir jākoncentrējas uz to, lai noturētu kuģi taisni».

Abi politiķi atzīmēja to, ka šo gadu sarežģītu padara arī gaidāmās Francijas, Nīderlandes un Vācijas vēlēšanas. Rinkēvičs pauda, ka cer uz saprāta uzvaru pār iracionālo šajās vēlēšanās, lai varētu turpināt veikt Eiropas attīstību.

Pēc Rinkēviča teiktā, pašlaik ir muļķīgi sapņot par federālu Eiropu. Viņaprāt, drīzāk vajadzētu labot kļūdas, kuras ir bijušas, un jāstiprina to, kas ir. Ministrs uzsvēra, ka ir jāturpina pakāpeniska attīstība ES stiprināšanas virzienā.

Tāpat politiķis atzīmēja, ka arī 2017.gadā NATO nezaudē nozīmību. Viņš norādīja, ka, lai gan ASV jaunievēlētais prezidents Donalds Tramps ir teicis, ka NATO nemaksā pietiekami daudz pati par savu pastāvēšanu un ir novecojusi organizācija, Tramps joprojām uzskata, ka NATO ir būtiska, kā arī ir pārliecināts par Eiropas aizsardzību.

Jau ziņots, ka Meja otrdien ilgi gaidītā preses konferencē paziņoja 12 galvenās prioritātes gaidāmajās sarunās par valsts izstāšanos no ES. Runā Meja uzsvēra, ka izstāšanās balsojuma dienā Lielbritānija nevis uzgrieza muguru pasaulei, bet izvēlējās stiprināt savu valsti. Viņa paziņoja arī, ka Lielbritānija izstāsies no ES vienotā tirgus, jo pretējā gadījumā situācija būtu tāda it kā valsts no savienības nebūtu aizgājusi.

Saistītie raksti