Neo: ir redzama nepārvarama vēlme uzlikt man zīmodziņu – «kriminālnoziedznieks»

Pēc tiesas lēmuma piespriest Latvijas Universitātes pētniekam Ilmāram Poikānam jeb Neo 60 stundu piespiedu darbu Poikāns ir pārliecināts, ka pastāv vēlme viņam uzlikt zīmogu «kriminālnoziedznieks».

Poikāns portālam TVNET pauda, ka viņš turpinās cīnīties par savu taisnību, jo tā viņam ir principa lieta. Saņemot pilno tiesas spriedumu 31.janvārī, viņš plāno to pārsūdzēt. Aktīvists ir gatavs vērsties arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā, ja tas būs nepieciešams. «Nedrīkstu atkāpties, šī lieta aizskar manas un tā aizskar visas sabiedrības intereses, jo tās iznākums ietekmēs arī nākotni,» uzsvēra Poikāns.

Savā pēdējā vārdā otrdienas sēdē Poikāns uzsvēra, ka tiesai vajadzētu viņu attaisnot, atzīstot, ka viņa rīcība, lejupielādējot Valsts ieņēmuma dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) datus, neatbilst noziedzīga nodarījuma definīcijai.

Viņš arī norādīja uz iespējamu pasūtītāju, kurš vēlas, lai Neo tiktu sodīts. «Man grūti arī saprast, kāpēc apsūdzība izmanto puspatiesības, lai sagrozītu faktus un radītu greizu, acīmredzot, sev vēlamu, iespaidu par notikušo un maniem motīviem? Jebkuri līdzekļi labi mērķa sasniegšanai? Kā interesēs ir šāda pieeja? Vai tiešām tas ir sabiedrības vai arī kāda pasūtītāja interesēs?» pauda Poikāns.

Pētnieks uzskata, ka, lejupielādējot VID datus rīkojies sabiedrības interesēs bez motivācijas nodarīt kādam kaitējumu. Viņš norādīja, ka ar savu rīcību centās pievērst VID informācijas tehnoloģiju (IT) darbinieku uzmanību «kliedzošām» un absurdām IT sistēmas problēmām, kā arī abiedrības uzmanību valsts sektorā pastāvošajai netaisnīgajai atalgojuma sistēmai un nevienādajam atalgojuma samazinājumam publiskā sektora darbiniekiem ekonomiskās krīzes smagākajā brīdī.

Poikāns uzsvēra, ka vēl joprojām nav pierādījumu par jebkādu zaudējumu vai pat niecīgākā kaitējuma nodarīšanu «šķietami cietušajai «ABLV bankai»». Aktīvists arī vērsa uzmanību uz to, ka «»Neo lietas» izmeklētāja no 2012.gada «izpelnījās» jaunu darbavietu». «Miniet trīsreiz kur - jā, precīzi, no toreiz 29 Latvijā aktīvām bankām viņa izvēlējusies vienīgo «Neo lietā» «cietušo» - «ABLV banku»,» uzsvēra Poikāns.

Aktīvists uzskata, ka viņš pievērsis uzmanību svarīgām problēmām likumdošanā un IT drošībā, kā arī tieši pēc viņa veiktās datu lejupielādes notikušas izmaiņas likumdošanā, kas paredz pienākumu atklāt amatpersonu un valsts sektora darbinieku atalgojumu.

«Man patiesi žēl, ka tikai ar tik radikālu rīcību bija iespējams panākt rezultātu jautājumos, kas skar gan sabiedrības informācijas drošību, gan sabiedrības līdzekļu izlietošanu. Patiesībā tas bija valsts iestāžu darbinieku pienākums, kuriem par to visu bija jārūpējas un kas par to saņem atalgojumu,» uzsvēra Poikāns.

Jau ziņots, ka Rīgas apgabaltiesa otrdien atcēla Poikānu attaisnojošu spriedumu apsūdzības daļā par ziņu, kas ir komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu un piesprieda viņam 60 stundu piespiedu darbu.

Poikānam lietā par datu lejupielādi no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) apsūdzība tika celta pēc Krimināllikuma 200.panta 2.daļas - par ekonomisko un citu ziņu, kuras ir komercnoslēpums, neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai. Apsūdzība celta arī pēc Krimināllikuma 145.panta 1.daļas - par nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, radot būtisku kaitējumu.

No apsūdzības izriet, ka, būdams reģistrēts EDS lietotājs un apzinoties piekļūšanas kārtību deklarēšanas sistēmā, 2009.gada jūlijā Poikāns konstatējis VID sistēmas ievainojamību. Pēc tam Poikāns laikā no 2009.gada oktobra līdz 2010.gada februārim veicis pretlikumīgu datu lejupielādi, secīgi savos datu nesējos ielādējot no EDS un uzglabājot sev nepiederošus 7 453 411 EDS dokumentus ar juridisko un fizisko personu datiem.

Izmeklēšanā esot konstatēts, ka Poikāns neatļauti ieguva savā neierobežotā lietošanā 250 VID EDS elektroniskos dokumentus, pārkāpjot Komerclikumā un Informācijas atklātības likumā paredzētās komersanta tiesības uz komercnoslēpumu. Dokumenti saturēja komercdarbībai svarīgu un vērtīgu informāciju - ziņas par bankas darbiniekiem, ziņas par bankas klientiem, ziņas par bankas sadarbības partneriem, no kuriem banka saņem preces un pakalpojumus.

Poikāns, patvaļīgi piekļūstot VID automatizētajai datu apstrādes sistēmai, esot neatļauti ieguvis arī fizisko personu deklarāciju datus. Iegūtie dokumenti saturēja informāciju par darbinieku vārdiem, personas kodiem, ienākumiem un ieturētajiem nodokļiem, adresēm. Pēc prokuratūras domām, iegūtos dokumentus Poikāns lejupielādēja, izmantojot savā īpašumā esošo portatīvo datoru, savukārt vēlāk tos glabāja un pētīja no savā īpašumā esoša ārējā cietā diska, ko kratīšanā izņēma policija.

