Bergmanis: nepieciešamība pēc NATO ir lielāka nekā jebkad

Šī brīža situācijā nepieciešamība pēc NATO ir lielāka nekā jebkad, bet arī pašai aliansei ir jāmainās līdzi starptautiskās drošības vides izmaiņām, uzskata aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis, portāls TVNET uzzināja Aizsardzības ministrijā.

Bergmanis ceturtdien Saeimas ārpolitikas debašu laikā norādīja, ka 2016. gads kopumā ir bijis vēsturisks Latvijas drošībai.

«Gan Velsas, gan Varšavas samitos kopīgi ar mūsu kaimiņiem spējām panākt, lai Baltijas jūras reģions ieņemtu centrālo lomu NATO dienaskārtībā. Esam saņēmuši vairākus apliecinājumus, ka kolektīvās aizsardzības princips joprojām ir un paliek aktuāls. Vēl precīzāk: mūsu sabiedrotie kolektīvās aizsardzības saistības uzskata par nesatricināmām. Savukārt NATO ir apliecinājusi savu spēju pastāvēt un pielāgoties, un joprojām būt efektīva kolektīvās drošības organizācija, stājoties pretī mūsdienu izaicinājumiem,» sacīja ministrs.

Bergmanis atgādināja, ka NATO kā transatlantiska organizācija ir nodrošinājusi mieru Eiropā kopš 1949. gada.

«Šī brīža situācijā nepieciešamība pēc NATO ir lielāka kā jebkad. Protams, ka Aliansei ir jāmainās un tā mainās līdzi izmaiņām starptautiskajā drošības vidē. Mēs Latvijā esam par stipru NATO, par tādu Aliansi kas spēj aizsargāt savas dalībvalstis no visiem draudiem – gan no austrumiem, gan dienvidiem. Stipru NATO veido stipras valstis, līdz ar to uzmanības fokusā ir jābūt nevis institucionāliem ietvariem, jeb veidiem, kā valstis grupējas, bet gan nacionālajiem aizsardzības budžetiem, spēju attīstīšanai un skaidrai politiskajai gribai izmantot visus līdzekļus savas aizsardzības nodrošināšanai,» teica ministrs.

Viņš arī atgādināja, ka Latvija ne tikai saņem atbalstu no sabiedrotajiem, bet arī pati aktīvi piedalās ANO, Eiropas Savienības un NATO vadītajās starptautiskajās operācijās krīžu skartajos pasaules reģionos.

«Tādējādi mēs demonstrējam savu solidaritāti un sniedzam ieguldījumu starptautiskajā drošībā. Pagājušajā gadā Latvija piedalījās sešās starptautiskajās operācijās ar 73 karavīriem. Svarīgi, ka Latvija nodrošina savu ieguldījumu cīņā pret starptautisku terorismu, piedaloties starptautiskās koalīcijas vērstajā militārajā operācijā INHERENT RESOLVE Irākā pret teroristisko grupējumu «DA’ESH» jeb «Islāma valsts». Tāpat Latvija turpina savu dalību arī dažādos NATO un Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas spēku formējumos,» uzsvēra aizsardzības ministrs.

Bergmanis vienlaikus vērsa uzmanību arī uz to, ka valsts aizsardzība ir mūsu rokās un mēs paši izvēlamies savus stratēģiskos partnerus. Mēs esam ne tikai daļa no spēcīgākās militārās alianses pasaulē, bet mūsu galvenais stratēģiskais partneris ir spēcīgākais militārais partneris mūsdienu starptautiskajā politikā, norādīja ministrs.

Latvijas interesēs ir arī rūpēties par efektīvu un pragmātisku Eiropas Savienības, kā Latvijas svarīgākā politiskā un ekonomiskā partnera, darbību. «Esam ieinteresēti, lai militārajā jomā Eiropas Savienība un NATO nedublētu savus resursus un funkcijas. Protams, mēs neesam ieinteresēti palielināt Eiropas Savienības birokrātu armiju, bet labprāt redzētu viedu Eiropas Savienības un NATO sadarbību, savstarpēji pilnveidojot un papildinot savas militārās spējas,» pauda ministrs.

Saeimā šodien norisinās ikgadējās ārpolitikas debates, kurās deputātiem par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un ES jautājumos ziņoja ārlietu ministrs. Sekot ārlietu debatēm klātienē ik gadu aicināti Latvijā akreditēto diplomātisko misiju vadītāji.

