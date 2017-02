Pētersone: Saeimā notiek dienesta izmeklēšana par iespējamiem pārkāpumiem

Saeimā notiek dienesta izmeklēšana par iespējamiem pārkāpumiem, par kuru saturu gan informācija ir konfidenciāla, pastāstīja parlamenta administrācijas ģenerālsekretāre Karina Pētersone.

Tā viņa komentēja Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces (VL-TB/LNNK) drošības iestādēm izteikto lūgumu izvērtēt nelietderīgus tēriņus Saeimā.

Pētersone norādīja, ka precīzi nezina, par kādām tieši lietām ir runa, taču pieļāva, ka tas skar gadījumus, kas notikuši pirms viņa sāka darbu parlamentā.

Reklāma

Kā ziņots, Latvijas Televīzijas raidījumā «Rīta panorāma», runājot par Saeimas administrācijas ģenerālsekretāres lēmumu pamest amatu, Mūrniece teica, ka tās ir Saeimas darbinieku tiesības, un šis iesniegums ir jāpieņem.

Taču viņa piebilda, ka ir atklājušies jautājumi saistībā ar Saeimas darbinieku naudas līdzekļu tērēšanu un lietderību, kā arī dažu darbinieku attieksmi pret drošības prasībām. Šo informāciju izvērtēšanai viņa nodevusi Satversmes aizsardzības birojam, Drošības policijai un prokuratūrai.

Aizbildinoties ar ierobežotas pieejamības informāciju, politiķe atteicās sniegt jelkādu papildus informāciju par nelietderīgajiem tēriņiem un drošības prasību ievērošanu, kā arī komentēt to, vai Pētersones aiziešana no amata ir ar to saistīta.

Kā ziņots, Pētersone amatu plāno atstāt no 1.marta.

Saistītie raksti