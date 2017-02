Grigule no LZS izstājusies, lai Kučinskis varētu pievienoties Eiropas Tautas partijai

Foto: LETA/TVNET

Eiropas Parlamenta deputāte Iveta Grigule ar izstāšanos no Latvijas Zemnieku savienības vēlējusies Ministru prezidentam Mārim Kučinskim atbrīvot ceļu uz pievienošanos Eiropas Tautas partijai. Premjers to esot vēlējies jau kopš stāšanās amatā, bet Grigules dēļ nav varējis to īstenot.