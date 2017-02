Bijušais «Suņu būdas» producents Ufo apsūdz Kaimiņu melos

Bijušais «Suņu būdas» producents Kaspars Upacieris jeb Ufo, kurš tagad ir «Latvijas Gāzes» sabiedrisko attiecību speciālists, Saeimas deputātam Artusam Kaimiņam (KPV LV) pārmet apmelošanu, fiktīvu cilvēku nodarbināšanu un citus melus.

Ierakstā sociālajā tīklā «Facebook» Upacieris skaidro, ka Kaimiņa apvainojums par to, ka Upacieris pasūtījis deputāta nomelnošanu, esot meli. Savukārt taisnība esot Kaimiņam publiskajā telpā izteiktie pārmetumi, turklāt «tā ir tikai neliela daļa no notikumiem, kuri ir palikuši aiz kadra».

Bijušais «Suņu būdas» producents norādīja, ka pirms partijas «KPV LV» dibināšanas Kaimiņš esot apgalvojis, ka būs viens no partijas līderiem, nevis vadonis. «Jau dažus mēnešus vēlāk situācija radikāli mainījās, sākās apšaubāma finanšu piesaiste, dīvaini solījumi ne partijas biedriem, nesaprotamu lēmumu pieņemšana, nepamatoti «uzbraucieni» valdes locekļiem, savējo «dauzīšana», līdz pat Artusa paziņojumam, ka viņš būs premjers. Nekādi cēli mērķi vai konkrēti rīcības plāni nevienam neinteresēja,» raksta Upacieris.

Pēc viņa domām, ja Kaimiņa cēlais mērķis bija godīga valsts pārvalde, viņa veiktie likuma pārkāpumi saknē iznīcina visas iespējas to realizēt. «Tos 60 000 par tā saukto reklāmu video blogā «Sunubuda.tv», manuprāt, saņēma Artuss, bet jāatstrādā visam KPV,» piebilda Upacieris. Vienlaikus viņš norādīja, ka tiesā pret Kaimiņu nevērsīšoties. «Šobrīd nevēlos tērēt laiku, lai vienu bezkaunīgu piektklasnieku sūdzētu tiesā par apmelošanu.»

Kaimiņš iepriekš sociālajā tīklā «Facebook» publicēja ierakstu, kur apgalvoja, ka neslavu viņam mēģina celt Upacieris un par Neo sevi dēvējošais informācijas tehnoloģiju speciālists Ilmārs Poikāns, kurš kopā ar Kaimiņu piedalījās partijas KPV LV dibināšanā.

LTV raidījums «de facto» vēstīja, ka mikrouzņēmuma «Al De Media» īpašnieks Linards Kālis, kurš vairākus gadus strādājis pie Kaimiņa, apgalvo, ka deputāta uzdevumā fiktīvi nodarbinājis vairākus cilvēkus.

Iesniegumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) Kālis arī raksta, ka daļu no saņemtās algas devis deputātam atpakaļ skaidrā naudā. To raidījumam sacījusi vēl kāda persona, kas saņēmusi naudu no Kaimiņa. Savukārt Kaimiņš noliedz, ka būtu saņēmis nedeklarētus ieņēmumus.

Kā norāda «de facto», ja iesniegumā minētais ir patiesība, tad prātā nāk divi iemesli, kādēļ šāda naudas atdošana caur citu firmu varētu būt notikusi. Kaimiņš kā deputāts nedrīkst strādāt un saņemt algu savā uzņēmumā, taču deputātam nav liegts no «Suņu būdas» izņemt dividendes, bet tad viņam būtu jāmaksā 15% peļņas nodoklis, kamēr mikrouzņēmumā nodoklis līdz šim gadam bija 9%. Otrs iemesls ir tāds, ka Kaimiņš, iespējams, negrib radīt liekus jautājumus, no kurienes saņemta nauda «Suņu būdas» veidošanai.

LETA jau ziņoja, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) izvērtē un analizē saņemto informāciju par kādu Saeimas deputātu, kurš, iespējams, vainojams fiktīvā nodarbināšanā un izvairījies no nodokļu nomaksas, tomēr, aizbildinoties ar likuma prasībām, VID neatklāja, vai runa ir par Kaimiņu. «Ja pārkāpumi tiks konstatēti, personai tiks piemērota normatīvajos aktos paredzētā atbildība,» uzsvēra VID.

