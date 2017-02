VARAM prasa nekavējot labot neatbilstības e-veselības sistēmā

E-veselības sistēmas darbību var turpināt, tomēr nekavējoties ir jāizstrādā sistēmas uzlabošanas pasākumu plāns, jo daļai no sistēmas funkcionalitātēm un e-pakalpojumiem konstatētas atkāpes no noteikto prasību realizācijas, informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāve Laura Jansone.

VARAM veiktajā e-veselības funkcionalitāšu pārbaudē secināts, ka lietotājiem ir pieejama lielākā daļa no informācijas sistēmām (IS) un e-pakalpojumiem, kurus bija paredzēts izstrādāt projektu laikā.

Kopumā izstrādāta un pieejama lietošanai ir elektroniskā recepte, darba nespējas lapa, elektroniskā veselības karte, e-veselības portāla publiskā daļa, elektronisko pierakstu IS (e-bookings), nosūtījumi, vakcinācijas IS, ar noteiktām slimībām slimojošo pacientu reģistrs (PREDA), vizuālā diagnostika, veselības uzraudzības IS un profesionāļiem paredzētie e-pakalpojumi portālā «latvija.lv», veselības aprūpes pakalpojumu klasifikācijas sistēma un lietotāju pārvaldība, nozares statistikas IS, un 11 no 16 pacientiem paredzētajiem e-pakalpojumiem portālā «latvija.lv».

VARAM uzsver, ka e-veselības sistēmas pilnvērtīga izmantošana sagaidāma tikai pēc tam, kad darbam ar e-veselības sistēmu būs integrētas ārstniecības iestāžu un aptieku informācijas sistēmas, kuru pielāgojumus nefinansē projektu laikā.

Attiecībā uz atsevišķām e-veselības sistēmas funkcionalitātēm un e-pakalpojumiem, kas pārbaudes laikā ir pieejami lietotājiem, ir konstatētas atkāpes attiecībā uz noteikto prasību realizāciju. E-veselības sistēmas darbību var turpināt, tomēr nekavējoties jāizstrādā e-veselības sistēmas uzlabošanas pasākumu plāns, kas jāīsteno projekta pēcuzraudzības laikā, uzsver ministrija.

VARAM konstatējusi vairākas neatbilstības, kas saistītas ar «INSPIRE» datu ielādi, atsevišķu sistēmas datu nodošanu un informācijas apmaiņu e-veselības «WEB» lietotāju platformā.

Līdz 10.februārim, kad VARAM bija jāpabeidz e-veselības funkcionalitātes pārbaude, vairāki e-pakalpojumi vēl nebija pieejami, tāpēc to pārbaudi ministrija nav veikusi.

VARAM informēja, ka ziņojuma saskaņošanas brīdī pieejamība nav nodrošināta e-pakalpojumam «Manas e-receptes», «Mani vizuālās diagnostikas dati», par ko Nacionālās Veselības dienests (NVD) esot informējis, ka tie būs pieejami 10.februārī. Tāpat nav pieejams e-pakalpojums «Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta», «Reģistrēties pie ģimenes ārsta», «Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)» un funkcionalitāte «Iespēja reģistrēties pie ģimenes ārsta un ārstam akceptēt iesniegumu», par kuriem NVD norādījis, ka tie būs pieejami no 28.februāra.

Tāpat ministrija konstatējusi, ka vairākas funkcionalitātes ir pieejamas tikai ārsta darba vietai, kaut arī ir nepieciešams nodrošināt to pieejamību arī pacienta darba vietai. Tā ir elektroniskā pierakstīšanās pie ārsta, izmantojot e-veselības portālu, e-konsultācija pacientam elektroniski saņemt konsultāciju no sava ģimenes ārsta, iespēja ārstniecības personai veidot savu darba grafiku, veikt pierakstu uz ārstniecības pakalpojumiem, akceptēt/noraidīt pierakstu, saņemt pārskatus, kā arī e-veselības portāla e-pakalpojums «Ārsta pieraksts».

VARAM pauda, ka atbilstoši NVD sniegtajai informācijai pacienta darba vietā funkcionalitāte būs pieejama vienlaicīgi ar attiecīgo e-pakalpojumu portālā «latvija.lv».

Pārbaudes laikā ministrija konstatējusi, ka vairāki e-veselības projektos paredzētie e-pakalpojumi nav pasūtīti un izstrādāti, kā arī to, ka vairākas e-veselības sistēmas un e-pakalpojumu izstrādes nav pasūtītas vai nav izstrādātas.

Ņemot vērā veiktos maksājumus par noslēgto iepirkuma līgumu izpildi, konstatējumu finansiālā ietekme jāizvērtē Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai, pauž ministrija.

Jau ziņots, ka VARAM līdz 10.februārim bija jāpabeidz pārbaudīt pēdējie 25% no e-veselības sistēmas produktu funkcionalitātes.

Ministrija e-veselības auditā vērtēja divas lietas - vai sistēma kopumā funkcionē, kā arī, vai sistēma ir pieejama lietotājiem.

Kopumā VARAM sistēmas pārbaudi veicis testa vidē, proti, nepieslēdzoties ar īstiem pacientu profiliem.

Tāpat VARAM ir devusi 28 ieteikumus sistēmas uzlabošanai, tomēr tie kopumā neietekmē e-veselības funkcionalitāti. VARAM gan atzina, ka e-veselības sistēma varētu strādāt arī «nedaudz» ātrāk un tā kopumā nav parocīga lietotājiem

