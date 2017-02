Čakša cer, ka papildu € 22 miljoni rindu mazināšanai ļaus agrāk atklāt slimības

Veselības ministre Anda Čakša cer, ka papildu 22 miljoni eiro rindu mazināšanai uz pakalpojumiem ļaus nodrošināt agrīnāku slimību diagnostiku un ārstēšanu, kā arī samazinās slimības lapu un slimības dienu skaitu.

Šodien valdība skatīs Veselības ministrijas (VM) sagatavoto informatīvo ziņojumu «Par veselības reformas pasākumu īstenošanas turpināšanu 2017.gadā», kas paredz atlikušos 22 miljonus eiro no uz budžeta deficīta rēķina iegūtajiem 34,3 miljoniem eiro novirzīt rindu mazināšanai uz veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī kompensējamo medikamentu nodrošināšanai C hepatīta pacientiem. Kopumā 16,6 miljoni eiro paredzēti rindu mazināšanai, bet 5,5 miljoni eiro - kompensējamo medikamentu pieejamības uzlabošanai C hepatīta pacientiem

Ministre sacīja, ka svarīgākais, ko ar šo naudas piešķīrumu ministrija vēlas panākt, ir agrīnāka slimību diagnostika un ārstēšana, kā arī slimības lapu un slimības dienu samazinājums. Čakša pauda, ka šim ieguldījumam būs ietekme arī uz tautsaimniecību, ņemot vērā, ka cilvēki varēs ātrāk atgriezties darba tirgū. VM cer, ka rindas uz pakalpojumiem varētu sarukt par 25%.

Reklāma

Runājot par C hepatītu, Čakša arī atzīmēja, ka papildu finansējumu C hepatīta ārstēšanai ļaus izārstēt par 8% vairāk pacientu. Tāpat VM šobrīd paralēli tiek veidots plāns, kā ierobežot C hepatīta izplatību.

Čakša arī sacīja, ka pakalpojumu pieejamības uzlabošana ir tikai daļa no reformas, savukārt ar ziņojumu par slimnīcu kartējumu, pakalpojumu iepirkumu izmaiņām un ministrijas pakļautībā esošo reorganizāciju VM uz valdības sēdi nāks aprīlī.

Saistītie raksti